Cancellara looft "uniek karakter" van de Ronde en lacht nog steeds met geruchten over motor: "Ik hoef niet zo laag te gaan"

Ook Fabian Cancellara is komend weekend van de partij in de Ronde van Vlaanderen. Uiteraard niet als renner, wel als eigenaar en manager van Tudor Pro Cycling Team. Vive le Vélo, Leve de Ronde ging op bezoek bij de drievoudige winnaar van Vlaanderens Mooiste en die ging geen vraag uit de weg.

"We hebben de mentaliteit om voor de zege te gaan, om mee de koers te maken wanneer dat nodig is. Je zult ons niet in het peloton zien zitten en wachten."

Cancellara is nu eigenaar en manager van Tudor Pro Cycling Team . "Het gaat niet om de beste ploeg ter wereld te worden, maar we zijn natuurlijk wel heel ambitieus."

"Ik heb geen nood meer aan fietsen van 's morgens tot 's avonds, maar ik ben ook niet de man die gewoon thuis zit. Mijn planning is nog altijd om eerst onze dochter naar school te brengen. Die minuten samen in de auto op weg naar school, daar hou ik van. Daarna begint mijn werkdag."

Volgend jaar is Fabian Cancellara al 10 jaar renner af. De nu 44-jarige Zwitser heeft zijn leven als profrenner nog niet gemist. "Ik heb dat hoofdstuk afgesloten met mijn gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio. Dat was het juiste moment en het voelde juist", vertelt hij aan Vive le Vélo.

"Of ik die geruchten niet beu ben? Ik voel me vooral slecht voor al die mensen die zulke verhalen verzinnen. Vandaag kan ik daarmee lachen. Ik hoef niet zo laag te gaan. Ik hoef niets meer te bewijzen. De resultaten hebben getoond wie ik ben en wie ik was als renner. Ciao, miauw!", lacht hij.

Wie Fabian Cancellara zegt, zegt ook Ronde van Vlaanderen : 3 keer stond de Zwitser op het hoogste schavotje. De geruchten dat hij in 2010 gebruik gemaakt zou hebben van mechanische doping, lacht hij zoveel jaren later nog steeds weg.

Het palmares van de Zwitser is in elk geval indrukwekkend. Als hij slechts één van die vele zeges mocht overhouden, welke zou het dan zijn?



"Dat is een luxeprobleem", blaast Cancellara, die verwijst naar een hiaat op zijn erelijst. "Het is al bijna onmogelijk om te zeggen welke overwinning ik weg zou geven in ruil voor de wereldtitel. Of voor een 4e zege in Vlaanderen of Roubaix. Neen, ik ben tevreden."



Wat maakt de Ronde van Vlaanderen zo uniek voor hem? "Het begint met het land, de regio, de mensen. Je hebt de kasseien, de frituren, het bier, ... De Ronde is een koers die zoveel dingen tegelijkertijd heeft."



"Zeker nu de start niet in Antwerpen is, maar in Brugge. Het is zoals in een stadion. Je ziet de ploegen van de bussen naar de Grote Markt gaan. Dat zijn intense gevoelens van trots en geluk."