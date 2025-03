Jay Vine gebruikt springplank Mauri Vansevenant op weg naar ritzege in Coppi e Bartali

Jay Vine heeft de derde rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. De Australiër van UAE-XRG maakte in een doorregende finale handig gebruik van een (te?) gretige Mauri Vansevenant (Soudal-Quick Step) op de laatste klim en won solo de rit in Cesena. Magnus Sheffield (Ineos) sprintte naar de tweede plaats en is de nieuwe leider.