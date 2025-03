Zin in Vlaanderens Mooiste met het beste gezelschap? Win een plek in het Ronde-peloton van Bert en Bavo

Zondag 6 april is het tijd voor de Hoogmis van de Koers, een dag eerder is het aan jou! Elke wielerliefhebber krijgt dan de kans om de Ronde van Vlaanderen te ontdekken. Wil je die ervaring nog wat unieker maken? Doe dan mee aan onze prijsvraag en win jouw plaatsje in het peloton van Bert en Bavo.