Zelfs met één oog vindt hij talent: Helmut Marko, de 81-jarige die F1-carrières maakt en kraakt bij Red Bull

do 27 maart 2025 14:00

Red Bull geeft je vleugels ... of knipt je vleugels. Op weg naar de F1-top ontdekte de Oostenrijkse renstal al enkele uitzonderlijke talenten, maar doorprikte het ook heel wat F1-dromen. Wie is de 81-jarige Helmut Marko, die er niet voor terugdeinst het botte kapmes te hanteren bij Red Bull?

Hoe pijnlijk het is om je F1-carrière in rook te zien opgaan? Helmut Marko weet het als geen ander. De Oostenrijker was in de jaren 70 zelf een talentvolle racer. Hij had twee keer op een rij de 24 Uur van Le Mans gewonnen, maar in zijn eerste volledige F1-seizoen in 1972 sloeg het noodlot al toe. In de GP van Frankrijk doorboorde een steen zijn vizier. Marko kon zijn wagen nog aan de kant zetten voor hij het bewustzijn verloor, maar zijn linkeroog kon niet meer gered worden. Meteen het einde van zijn racecarrière.

Toch was Helmut Marko erop gebrand om het te maken in de F1-wereld, om zijn jeugdvriend Jochen Rindt te eren. De twee jongeren uit Graz reden vaak de hele nacht door in hun Volkswagen Kever om aan de rand van de Nürburgring in Duitsland toch maar een glimp van een F1-wagen op te vangen.

Rindt schopte het net als Marko tot de Formule 1, maar ook hij werd niet gespaard door de racegoden. In de GP van Monza verongelukte de nog maar 28-jarige Oostenrijker tijdens de kwalificaties. Postuum werd hij wel nog de wereldkampioen van 1970.

Ontdekker van Vettel en Verstappen

Meer dan één oog had Helmut Marko niet nodig om racetalent op te sporen. Zo werd de Oostenrijker, overigens een doctor in de rechten, de manager van zijn landgenoot Gerhard Berger, die 10 F1-races won. Dat Marko ook mooie successen boekte met zijn eigen jeugdteam RSM, was de Oostenrijkse miljardair en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz niet ontgaan. Marko werd niet alleen talentscout voor de hoofdmacht, maar kreeg ook opleidingsteam Toro Rosso onder zijn hoede. Een lanceerplatform voor jonge F1-talenten. Marko hielp zo een jonge Sebastian Vettel naar de top van de Formule 1, de eerste wereldkampioen voor Red Bull.

Normaal spreek ik 20, maximaal 30 minuten, met een jonge rijder. Bij Max duurde het gesprek 2 uur. Helmut Marko

En dat Helmut Marko oog heeft voor talent, bewees hij nog eens in 2014. Op de Norisring in Nürnberg zag hij er een dan 16-jarige Max Verstappen aan het werk. Hij twijfelde geen seconde om op vader Jos Verstappen af te stappen. Een gesprek met de ambitieuze Max overtuigde Marko helemaal om hem in 2015 aan een F1-zitje te helpen bij Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull. "Normaal spreek ik 20, maximaal 30 minuten, met een jonge rijder", vertelde Marko ooit. "Bij Max duurde het gesprek 2 uur." "Zijn toewijding sprong er meteen uit. Hij is volledig gefocust op zijn racecarrière. Hij had een duidelijk doel - de Formule 1 - en hij had geen twijfel dat hij zou slagen. Je hebt dat vertrouwen nodig en dat was uitzonderlijk voor mij." Max Verstappen beschaamde het vertrouwen niet. De Nederlander werd al snel overgeheveld naar Red Bull, waar hij bij zijn debuut meteen won in Spanje. Zijn eerste van ondertussen 63 overwinningen in de F1.

Gewaagde keuzes