De afwezigheid van Romelu Lukaku als teken aan de wand? "Dit bewijst dat Tedesco het kwijt is"

di 8 oktober 2024 07:46

Uit voorzorg of is er toch meer aan de hand? De afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels is een thema in de jongste aflevering van Extra Time. Volgens Frank Boeckx had de spits perfect minuten kunnen maken tegen Italië en Frankrijk. Filip Joos vreest dan weer dat de positie van de bondscoach verzwakt is. "Dit vind ik erg voor Tedesco", klinkt het.

Een Rode Duivels- selectie zonder sterkhouders Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het is even lang geleden als optimaal voor de nationale ploeg.



Beiden zegden uit voorzorg af voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Frankrijk, maar daar ziet het panel van Extra Time toch een thema in. "Ik mis het gevoel dat die jongens heel graag naar de nationale ploeg gaan", stelt Frank Boeckx. "Vroeger was het een bende vrienden. Ze konden niet wachten tot ze opgeroepen werden." "Maar nu ... Ik krijg toch het gevoel dat ze de nationale ploeg skippen als ze die kunnen skippen."

Tedesco heeft een lijn proberen te trekken, maar blijkbaar is hij zijn pen kwijt. En dat vind ik erg voor hem. Filip Joos

Volgens Wesley Sonck op verzoek van de clubs, Filip Joos kijkt toch naar de bondscoach. "Domenico Tedesco is begonnen met niet te willen onderhandelen met Real Madrid over Thibaut Courtois", stelt hij. "En als we eerlijk zijn, hadden we daar begrip voor, maar daardoor is zijn positie als coach enorm verzwakt, toch?" "Hij heeft een lijn proberen te trekken, maar blijkbaar is hij zijn pen kwijt. En dat vind ik erg voor Tedesco." "Dit bewijst dat hij het kwijt is", sluit Franky van der Elst zich aan.

"Wedstrijden vormen de beste training"

Kevin De Bruyne ligt in de lappenmand met een spierblessure. "Romelu Lukaku voelt zich nog niet klaar en wil in Napels blijven om voort te kunnen werken", zei de bondscoach over zijn spits, die zondag nog aanwezig was op Anderlecht. "Wedstrijden vormen de beste training", vertelt Frank Boeckx. "Dat zijn club Napoli hem dan twee keer 60 minuten laat meespelen met de Rode Duivels. Dan heeft hij de beste training die hij kan hebben." Filip Joos gaat mee in het verhaal. "Zeker met een coach als Antonio Conte. Toen hij bondscoach van Italië was, maakte hij ruzie omdat hij geen beroep kon doen op spelers voor een stage." Donderdag voetbalt België in en tegen Italië, maandag komt Frankrijk op bezoek in de Nations League. Twee keer zonder Lukaku op het terrein.