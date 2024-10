Een blik in het Anderlecht-hart van Romelu Lukaku: wat maakt zijn band met paars-wit zo sterk?

Eerste liefde roest nooit. Romelu Lukaku was zichtbaar geëmotioneerd toen hij dit weekend terugkeerde naar het oude nest en tijdens de wedstrijd een staande ovatie kreeg van het volledige Astridpark. Hoe komt het dat die paars-witte band zo sterk is? Sporza Daily vraagt het aan mensen uit zijn Anderlecht-verleden.

"Ik apprecieer die lof enorm", lacht Kindermans er zelf om. "Ik heb dat nooit zo aangevoeld. Ik heb hem ontdekt bij Lierse en ben blij dat onze trainers ontzettend veel tijd in hem hebben gestoken. Zijn neus voor goals, gedrevenheid en focus op jonge leeftijd verzekerden me dat hij het ver zou schoppen."

De immer imposante spits is dan ook één iemand bijzonder dankbaar: het toenmalige hoofd opleiding bij Anderlecht - nu Antwerp, Jean Kindermans.

Lukaku's liefde voor Anderlecht begon al op jonge leeftijd, maar in 2009 bloeide die helemaal open met zijn debuut in een testwedstrijd tegen Standard. 16 was hij toen en op een eerste goal moest hij niet lang wachten.

"Dit keer stonden alle sterren goed om hem nog eens uit te nodigen", glundert communicatieverantwoordelijke Mathias Declerq. "Enkele dagen voor de wedstrijd kwam de vraag van Lukaku zelf of hij kon aanwezig zijn zondag. Aan zijn reacties te zien, heeft hij ervan genoten."

Daarenboven heeft Romelu Lukaku altijd zijn goede band met Anderlecht onderhouden. Dus is het niet geheel onlogisch dat hij een minutenlange ovatie kreeg in het Astridpark.

Een Belgische spits die vanuit Neerpede de Europese velden heeft veroverd en topschutter aller tijden is geworden van onze nationale ploeg.

"Ik denk - of vrees zelfs - dat we nog heel lang zullen moeten wachten op een volgende Lukaku in België", doet het hoofd opleiding er een schepje bovenop.



Wat maakt de spits zo bijzonder bij de Anderlecht-fans?



Ook Ariël Jacobs, de man die Lukaku zijn profdebuut gunde, mocht het magische moment in het Astridpark beleven en doet een gok. "Het zal hem deugd gedaan hebben", weet hij. "Want hij heeft de afgelopen maanden veel onterechte kritiek gekregen."



Al weet Jacobs ook wel dat de spits mentaal ijzersterk is. Dat was hij als tiener ook al.



"Zijn nuchterheid op zijn prille leeftijd en de manier waarop hij - ondanks de nederlaag - bij zijn debuut inviel en flitsen toonde, zorgde ervoor dat ik er helemaal gerust in was. Je draagt als trainer toch een verantwoordelijkheid als je een 16-jarige de wei instuurt in ondankbare omstandigheden."



98 wedstrijden, 41 goals en 17 assists later zat Lukaku door zijn onverzettelijkheid in het hart van iedere fan.