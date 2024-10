VIDEO - "Dit ga ik nooit vergeten": het opgemerkte bezoek van Lukaku aan Anderlecht, met zoontje als sfeermaker

Met zijn grote liefdes naar zijn grote liefde. Romelu Lukaku was gisteren te gast in het Lotto Park voor de wedstrijd van Anderlecht tegen Standard. En zijn passage ging er allerminst onopgemerkt voorbij. Zowel hij als zijn scorende zoontjes kregen een staande ovatie van de supporters in het stadion. "Vele herinneringen kwamen naar boven... Het was mooi om eens terug te zijn", omschreef Lukaku het zelf. Bekijk de beste beelden hieronder.