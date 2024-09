WADA gaat in beroep tegen vrijspraak Sinner en vraagt 1 tot 2 jaar schorsing voor positieve dopingtests

Eind augustus raakte bekend dat Jannik Sinner in maart 2 keer positief had getest op lage hoeveelheden clostebol, een verboden steroïde: op 10 maart op het toernooi van Indian Wells en 8 dagen later voor de Miami Open, dat Sinner won.



Hoewel atleten een verplichte voorlopige schorsing krijgen na een dopingovertreding, kan die worden aangevochten en opgeheven als een atleet tijdens een hoorzitting aantoont dat de overtreding wellicht te maken had met een besmet product.



Sinner ging met succes in beroep. Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) raadpleegde wetenschappelijke experts en legde de zaak vervolgens voor aan een onafhankelijk tribunaal.



Sinner verklaarde dat de substantie in zijn lichaam was terechtgekomen als gevolg van een besmetting door een lid van zijn medische team, die een in Italië vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol had gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen.



Uiteindelijk werd er geoordeeld dat hij geen schuld trof. Hij kon zo aantreden op de US Open, waar hij uiteindelijk voor de eerste keer eindwinnaar werd.



De WADA is het oneens met het ITIA-oordeel dat er geen sprake zou zijn van "schuld of nalatigheid" en eist een schorsing van 1 à 2 jaar.