Jannik Sinner of Alberto Contador? Italiaan bijt van zich af na dopingzaak: "Mijn voordeel? Zero, zero, zero, zero ..."

za 24 augustus 2024 10:10

Alle ogen zullen op de US Open meer dan ooit op Jannik Sinner gericht zijn. Niet alleen omdat de Italiaanse nummer 1 van de wereld dé te kloppen man is, wél omdat de uitspraak van zijn dopingzaak hem deze week vol in de wind heeft gezet. Met een Alberto Contador-impressie beet de Italiaan van zich af op het persmoment.

Zijn aanloop naar de US Open is allerminst rustig verlopen.



Jannik Sinner kwam deze week in een storm van kritiek terecht toen het verdict van zijn slepende dopingzaak aan het licht kwam. De Italiaanse nummer 1 van de wereld werd onderzocht voor het gebruik van clostebol, een steroïde die gebruikt wordt om spiermassa te stimuleren.



Hij vocht de testen aan en het Internationaal Agentschap voor Tennisintegriteit (ITIA) concludeerde dat Sinner de stof "onopzettelijk" in zijn lichaam kreeg door zijn fysiotherapeut. Hij kreeg dus geen schorsing opgelegd.

Het enige wat ik nu nodig heb, is een schone lei. Jannik Sinner

Voor velen een onbegrijpelijke conclusie, maar voor de Italiaan "een grote opluchting" - zo vertelde hij zelf op het persmoment voor de US Open. "Het voordeel dat ik gehad heb? Dat is zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, één", knipoogde hij eerst nog naar de legendarische uitspraak van Alberto Contador. "Maar het is natuurlijk geen ideale situatie vlak voor aanvang van een grandslamtoernooi", benadrukte hij daarna in alle sereniteit. "Diep vanbinnen weet ik dat ik niets verkeerds heb gedaan. Ik respecteer steeds de antidopingregels en zal ze ook altijd blijven respecteren. Ik laat deze uitdagende en zeer ongelukkige periode nu achter me."

Ontslag

Sinner meldde op het persmoment verder dat hij zijn trainer Umberto Ferrara en kinesist Giacomo Naldi uit zijn team gezet heeft.

"Zij hebben een grote rol gespeeld in mijn carrière. We hebben fantastisch werk geleverd, veel successen geboekt en een geweldig team gecreëerd", klonk het. "Maar door deze fouten heb ik er niet zoveel vertrouwen meer in om ermee door te gaan. De afgelopen maanden heb ik er veel last van gehad. Ik wachtte op het resultaat. Het enige wat ik nu nodig heb, is een schone lei."