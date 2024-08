Jannik Sinner test positief op steroïden, maar krijgt geen schorsing door onopzettelijke besmetting

Jannik Sinner won vannacht het tennistoernooi in Cincinnati en bombardeerde zich daarmee tot topfavoriet voor de US Open.



Maar vandaag kwam er ook minder goed nieuw aan het licht over de Italiaanse nummer 1 van de wereld. Er zijn namelijk 2 positieve dopingtesten van Sinner bekendgemaakt. In maart zou de nummer 1 van de wereld lage hoeveelheden van clostebol in zijn lichaam gehad hebben, een steroïde die gebruikt wordt om spiermassa te stimuleren.



Sinner vocht de testen met succes aan, waardoor hij mocht blijven spelen. Het Internationaal Agentschap voor Tennisintegriteit (ITIA) onderzocht de zaak en concludeerde dat Sinner de stof onopzettelijk in zijn lichaam kreeg door zijn fysiotherapeut.



Die zou een spray gebruikt hebben om een snijwonde in Sinners hand te behandelen, waardoor Sinner besmet raakte met de verboden stof.



Sinner werd vorige week vrijgesproken, waardoor hij niet geschorst wordt. Hij verliest wel zijn 400 rankingpunten en zijn 325.000 dolar prijzengeld die hij won tijdens het toernooi van Indian Wells, waar hij in de halve finale verloor van Carlos Alcaraz.



"Ik zal deze uitdagende en onfortuinlijke periode nu achter me laten", verklaarde Sinner. "Ik zal er alles aan blijven doen om aan de regels van de ITIA te voldoen."