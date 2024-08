Dopingzaak Sinner: een geloofwaardig verhaal of zit er meer achter de positieve tests van 's werelds nummer 1?

wo 21 augustus 2024 12:25

Jannik Sinner testte in maart twee keer positief op dopingtests.

De dopingzaak rond Jannik Sinner beroert de sportwereld. Ondanks twee positieve tests kreeg de Italiaanse nummer 1 toch geen schorsing omdat het om een onopzettelijke besmetting via zijn fysiotherapeut zou gaan. Een geloofwaardig verhaal? Of zit er meer achter? We legden onze oren te luisteren bij dopingexpert Peter Van Eenoo.

Jannik Sinner zou in maart lage hoeveelheden van clostebol in zijn lichaam gehad hebben, een steroïde die gebruikt wordt om spiermassa te stimuleren. Hij vocht de testen aan en mocht blijven spelen. Het Internationaal Agentschap voor Tennisintegriteit (ITIA) onderzocht de zaak en concludeerde dat Sinner de stof onopzettelijk in zijn lichaam kreeg door zijn fysiotherapeut. De vrijspraak van Sinner leidde de voorbije 24 uur tot heel wat verontwaardigde reacties bij collega's. "Belachelijk. Of het nu per ongeluk was of gepland, je zou er twee jaar uit moeten liggen. Je hebt er profijt van gehad", plaatste Nick Kyrgios op X.

Ook Tara Moore, die 19 maanden aan de kant stond voor een gelijkaardige zaak, uitte haar ontgenoegen via sociale media.

Maar wat is clostebol nu juist en welk effect heeft het op de prestaties van een atleet?



"Clostebol zit in Trofodermin, een geneesmiddel dat vrij te verkrijgen is in Italië en gebruikt wordt als zalf om huidletsels te behandelen", legt dopingexpert, Peter Van Eenoo, uit.

"Uiteraard is het een verboden middel in de sportwereld, maar het effect op de prestatie hangt altijd samen met hoeveel keer je iets gebruikt en in welke hoeveelheden. Een huid-op-huidcontact zal niet leiden tot een prestatieverbeterend effect, maar dat hoeft ook niet om een dopingovertreding vast te stellen."

"Je kan bij wijze van spreken water kopen bij een undercoveragent. Als jij denkt dat het een verboden middel is, bega je een dopingovertreding zonder dat er een effect aan gekoppeld is."

Dit type producten zou moeten leiden tot een voorlopige schorsing.

Een topatleet als Sinner heeft wellicht de beste advocaten in zijn schuifje liggen, al zal dat volgens Van Eenoo niet veel helpen om de zaak achter de schermen af te handelen. "In principe is dit type van producten, een anabole steroïde, iets wat moet leiden tot een voorlopige schorsing. Tenzij er meteen aanwijzingen zijn dat er meer aan de hand is en het niet gaat om intentioneel gebruik. Dan kan die onmiddellijke schorsing opgeheven worden, maar dat moet wel snel gebeuren."

Italië: hét dopingland bij uitstek?