Domper voor UAE-goudhaantje Jan Christen: jonge Zwitser breekt sleutelbeen bij val in Ardèche

Pech voor man in vorm Jan Christen (20): het Zwitserse goudhaantje van UAE Team Emirates liep zaterdag bij een val in de Faun-Ardèche Classic een sleutelbeenbreuk op. Hij reist zondag naar Zwitserland voor extra onderzoek.

Hij was voorlopig een van dé figuren van dit wielervoorjaar, maar Jan Christen moet noodgedwongen even de pauzeknop indrukken.

Het Zwitserse toptalent van UAE Team Emirates viel zaterdag in de Faun-Ardèche Classic. In het ziekenhuis werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld. Zondag reist hij af naar zijn thuisland voor extra onderzoek en consultatie bij een chirurg.

Pech dus voor Christen, die bezig was aan zijn seizoen van de doorbraak. De veelzijdige 20-jarige klimmer was dit seizoen al goed voor twee overwinningen. Hij won de Trofeo Calvia op Mallorca en ook rit 2 in de Ronde van de Algarve.

Dit voorjaar stonden onder meer nog Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl op zijn programma. Die eerste rittenkoers zal wellicht te vroeg komen.