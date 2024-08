Jannik Sinner bombardeert zich tot US Open-favoriet met titel in Cincinnati

Het moet niet altijd perfect zijn. Met vastberadenheid en lef heeft Jannik Sinner de Masters 1.000-titel in Cincinnati veroverd. De Italiaanse nummer 1 van de wereld fluoresceert zo een week voor de US Open zijn naam op de deelnemerslijst.

Dat Jannik Sinner een aardig balletje kan slaan, bewees hij begin dit jaar al met zijn eerste grandslamtitel op de Australian Open. In Cincinnati toonde de Italiaan dat hij ook kan knokken als het nodig is.

Sinner miste de Olympische Spelen door ziekte en werd in Cincinnati geplaagd door zijn heup. Toch kon hij wraak nemen op Andrej Roeblev, die hem had uitgeschakeld in de kwartfinales in Montreal, en kon hij een 5e nederlaag op een rij vermijden tegen Alexander Zverev na een driesetter.

In de finale blikte hij vervolgens de Amerikaanse publiekslieveling Frances Tiafoe in. De 23-jarige Sinner is de jongste eindlaureaat in Cincinnati sinds Andy Murray er als 21-jarige won in 2008.

Met een 3e Masters 1.000-titel op zak trekt Sinner met een portie vertrouwen naar de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Op de eerste 3 majors van het seizoen haalde hij telkens minstens de kwartfinale.

"Het was een zware week met ups en downs", zei Sinner. "Maar ik ben blij met hoe ik de belangrijke momenten in elke wedstrijd heb aangepakt. Ik ben hongerig en wil ook in New York mijn beste tennis laten zien."