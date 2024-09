Sporza Daily ziet Sinner "geweldig omgaan" met dopingzaak door US Open te winnen: "Je moet het toch maar doen"

Met de US Open heeft Jannik Sinner zijn 2e grandslamtoernooi, maar zijn jaar werd ook overschaduwd door 2 positieve dopingtests in maart. Sporza Daily bespreekt hoe Sinner in New York vooral mentale stabiliteit toonde. "Maar het zal hem sowieso blijven achtervolgen", klinkt het in onze dagelijkse podcast.

"En in de entourage van een nummer 1 mag je professionalisme verwachten. Als je fysiotherapeut niet weet dat je een bepaalde spray niet mag gebruiken, dan stel ik me daar toch vragen bij."

"Maar ik sluit me aan bij de meeste collega's die zeggen dat Sinner een correcte kerel is en dat hij dat nooit bewust gedaan zou hebben."

Jannik Sinner won de US Open, maar kwam naar aanloop van het grandslamtoernooi ook in opspraak door 2 positieve dopingtests in maart. Hij testte positief op clostebol, een steroïde die de aanmaak van spiermassa bevordert. In Sporza Daily bespreken ex-tennissers Filip Dewulf en Xavier Malisse en onze verslaggeefster Caro Houbreghts de (ontbrekende?) controverse rond de Italiaanse nummer 1 van de wereld. "Ik steek voor niemand mijn hand in het vuur", opent Dewulf. "Want ik denk dat er wel degelijk doping kan rondwaren in het tenniscircuit. In elke omgeving waar er veel geld in omgaat trouwens."

Sinner is vrijgesproken en is daar geweldig mee omgegaan.

"Er zullen wel enkele collega's hem met een scheef oog bekeken hebben in de kleedkamer. Vermoedelijk zal dat in zijn achterhoofd zal gespeeld hebben, maar dat hij zo sereen voor de dag komt op de US Open en dat toernooi vrij makkelijk wint, zegt veel over zijn mentale stabiliteit."

Sinner ging vrijuit. De uitspraak werd bekendgemaakt net voor de start van de US Open. De Italiaan moest zich meermaals verdedigen, maar ging bijzonder goed om met de hele situatie. "Hij is vrijgesproken en is daar geweldig mee omgegaan, want dat zal toch wel op hem gewogen hebben", denkt Dewulf.

"Bij de opkomst in zijn eerste match was het publiek in New York - dat toch bekendstaat als een fel publiek - rustig en gebeurde er niets. Ik had gedacht dat er meer reacties zouden zijn."

Opvallend genoeg was er in New York weinig hetze rond Jannik Sinner. Ook het publiek liet de Italiaanse nummer 1 van de wereld gewoon begaan. Caro Houbreghts had wel iets meer controverse verwacht: "Ik vond het heel opvallend dat het publiek zo stil bleef rond Sinner."

Sinner is een aimabele gast, die gewoon tennis speelt zonder show of dikke nek.

Filip Dewulf denkt dat de persoonlijkheid van Sinner daar een grote rol in speelde.



"Sinner ziet er als een brave, correcte kerel uit. En wat ik hoor, is dat ook zo. In de kleedkamers is hij een bescheiden jongen die heel vriendelijk en beleefd is tegen alles en iedereen. Dat speelt ook een rol hoe je bekeken wordt."



Xavier Malisse kan dat alleen maar bevestigen. "Hij is een aimabele gast, die gewoon zijn tennis speelt zonder show of een dikke nek", ziet de voormalige top 20-speler.

"Hij is ook open naar het publiek toe, dat helpt allemaal. Wat er in zijn hoofd omgaat, weet niemand. Maar je moet het toch maar doen, want iedereen heeft zijn mening de dag van vandaag."