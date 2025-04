Pientere debutante Pauline Ferrand-Prévot verjaagt ziekte en spekt erelijst met Parijs-Roubaix, vreemde keuzes nekken Lotte Kopecky

Ze twijfelde naar eigen zeggen vanochtend nog of ze wel zou starten, maar de ziektekiemen hebben thuisrijdster Pauline Ferrand-Prévot (33) niet van winst kunnen houden in Parijs-Roubaix. De Française van Visma-Lease a Bike, dit seizoen teruggekeerd naar de weg, reed op 25 kilometer van de finish weg uit een gedecimeerd peloton en keek niet meer om. Een altruïstische Lotte Kopecky kleurde de koers, maar liet het pak in de slotkilometers lopen na een aarzelend tactisch plan.

Op haar 33e, en bij haar debuut in Parijs-Roubaix, kan Française Pauline Ferrand-Prévot zegevieren voor eigen publiek. Na een solo van 18,5 kilometer reed ze een minuut voor de rest over de streep op de Velodroom in Roubaix.

"Ik was enkele dagen ziek, en besloot pas net voor de start dat ik zou vertrekken."



Op voorhand toonde Pauline Ferrand Prevot weinig ambitie voor de helleklassieker in eigen land. Ze wou vooral kopvrouw Marianne Vos aan een overwinning helpen. Dat de Française enkele uren later zelf zou zegevieren, stond toen niet op de planning.



Dat Ferrand-Prévot in dienst reed van Vos, werd al snel duidelijk. Toen twee vroege vluchtsters, Quinty Ton (Liv AlUla Jayco) en Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) drie minuten bij elkaar reden, was het de wereldkampioene van 2014, die samen met Elizabeth Deignan (Lidl-Trek) de achtervolging leidde.



De eerste activiteit in het peloton kwam van een ploeggenote van de Britse: Ellen van Dijk. Zij anticipeerde op de tweede kasseistrook van de dag, en nam al snel afscheid van Ton en Nerlo.



In de achtergrond kwam Ferrand-Prévot ondertussen ten val. Een moment waar wereldkampioene Lotte Kopecky van profiteerde om weg te rijden. In haar zog volgden 6 rensters: Lorena Wiebes, Chloe Dygert, Alison Jackson, Romy Kasper, Jelena Eric en Vos.