Geen eerste Amerikaanse zege op de US Open sinds 2003, de Italiaan Sinner is de winnaar

zo 8 september 2024 22:33

US Open: finale Jannik Sinner ( 1 , 1 ) Taylor Fritz ( 12 , 12 ) einde 6 set 1 3 6 set 2 4 7 set 3 5

's Werelds nummer 1 Jannik Sinner heeft voor de eerste keer de US Open tennis gewonnen. In de finale klopte de 23-jarige Italiaan Taylor Fritz in 3 sets. Fritz kon de eerste Amerikaanse grandslamwinnaar worden sinds 2003. "Het spijt me dat het me niet gelukt is", zei hij achteraf.

De service van Fritz laat het afweten

Na een droogte van meer dan 20 jaar hadden de Amerikaanse tennisfans vurig gehoopt dat Taylor Fritz de eerste grandslamwinnaar uit de VS zou worden sinds Andy Roddick in 2003. Dat was buiten Jannik Sinner gerekend. Hij tennist dit seizoen ijzersterk op hardcourt en dat deed de nummer 1 de voorbije twee weken ook in New York. Bij zijn aankomst in de Big Apple moest de 23-jarige Italiaan uitleggen waarom hij vrijuit was gegaan na een positieve dopingtest. Eens op het terrein liet hij zijn racket spreken. Fritz legde hem ook weinig in de weg. De Amerikaan stond uitstekend te serveren in New York, maar op het moment van de waarheid lukte het niet. In set 1 van de finale gaf Fritz 3 opslagspelletjes weg. Sinner kende geen genade en zette 6-3 op het scorebord van het imposante Arthur Ashe Stadium.

3-5 wordt 7-5

Celebrities zoals Taylor Swift in de tribunes zagen beterschap bij Taylor Fritz in de tweede set. De nummer 12 van de wereld speelde goed mee met de koploper op de ranglijst. Tot Fritz moest serveren voor setbehoud. De 26-jarige Amerikaan kraakte andermaal. Met een puike backhand schreef Jannik Sinner ook de tweede set op zijn naam (6-4). In de derde set liet Fritz een gouden kans liggen om de wedstrijd te doen kantelen. Na opslagverlies van Sinner kwam hij 3-5 voor, maar de set uitserveren lukte niet. Integendeel, Sinner bewees dat hij mentaal niet uit zijn lood te slaan is. 3-5 werd 7-5, voor de 23-jarige Italiaan een prachtige apotheose van zijn hardcourtseizoen. Van zijn 38 matchen op de snelle ondergrond verloor hij er slechts 2. Zijn eerste US Open-trofee kreeg Sinner uit handen van Andre Agassi.

Fritz: "Het spijt me"

Taylor Fritz had geen probleem om zich neer te leggen bij het betere tennis van Jannik Sinner. "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Van harte gefeliciteerd", sprak de verliezende finalist, die de eerste Amerikaanse eindwinnaar in 21 jaar had kunnen zijn. "Ik weet dat we er lang op wachten. Het spijt me dat het me niet gelukt is, maar ik blijf werken. Hopelijk lukt het me de volgende keer wel."

Sinner: "Voor mijn tante"

In zijn beste seizoen tot nu toe heeft Jannik Sinner twee grandslamtoernooien op zijn naam geschreven: de Australian Open en de US Open. "Deze titel betekent veel voor mij. Zeker omdat ik het de laatste tijd niet makkelijk had", reageerde de Italiaan, die ook aan zijn familie dacht en de titel opdroeg aan zijn tante. "Het gaat niet goed met haar. Ik weet niet hoe lang ze nog te leven heeft", zei Sinner. "Daarom vind ik het mooi dat ik dit met haar kan delen. Ze is een belangrijke vrouw in mijn leven", sloot de kersverse US Open-winnaar de finale af.

US Open-winnaars sinds 2003 2024 Jannik Sinner (Ita) 2023 Novak Djokovic (Ser) 2022 Carlos Alcaraz (Spa) 2021 Daniil Medvedev (Rus) 2020 Dominic Thiem (Oos) 2019 Rafael Nadal (Spa) 2018 Novak Djokovic (Ser) 2017 Rafael Nadal (Spa) 2016 Stan Wawrinka (Zwi) 2015 Novak Djokovic (Ser) 2014 Marin Cilic (Kro) 2013 Rafael Nadal (Spa) 2012 Andy Murray (GBr) 2011 Novak Djokovic (Ser) 2010 Rafael Nadal (Spa) 2009 Juan Martin del Potro (Arg) 2008 Roger Federer (Zwi) 2007 Roger Federer (Zwi) 2006 Roger Federer (Zwi) 2005 Roger Federer (Zwi) 2004 Roger Federer (Zwi) 2003 Andy Roddick (VS)