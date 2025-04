Hoe de New York Yankees de homeruns aan elkaar rijgen dankzij simpele fysica: "Raar dat we er nu pas opkomen"

De torpedoknuppel is in vergelijking met een traditioneel baseballbat smaller naar het uiteinde toe.

Van een achterpoortje moet je gebruik kunnen maken. Dat dachten ze in de MLB, in de Major League Baseball. De New York Yankees scoorden dit weekend liefst 9 homeruns met een innovatieve baseballknuppel. Sporza Daily buigt zich over het "torpedobat". "Het is eigenlijk helemaal geen zotte ontwikkeling."

Hebben de New York Yankees de heilige graal gevonden met hun nieuwe baseballbats? Zo lijkt het wel, want met de zogenoemde "torpedobats" slaan ze de ene homerun na de andere. Philippe Smet, professor fysica aan de Universiteit Gent, legt de wetenschap achter de knuppels uit. "Kijk, op het moment dat je op de bal slaat, wil je die zoveel mogelijk snelheid in de andere richting meegeven. Om veel snelheid mee te geven, heb je enerzijds een hard en zwaar voorwerp nodig. Anderzijds moet je die massa ook nog wel kunnen rondzwieren", klinkt het. Zo ontstond er in de loop der jaren een soort "ideaal" baseballbat: zwaar genoeg om de bal voldoende snelheid mee te geven, maar niet te zwaar, zodat de knuppel nog vlot rond gezwaaid kan worden.

Hoe meer massa aan het uiteinde, hoe meer energie het kost om de knuppel rond te zwaaien. Dat hebben de Yankees opgelost. professor fysica Philippe Smet (UGent)

Hoe zo'n bat er dan precies moet uitzien, is verrassend weinig gereglementeerd. Er is een maximale lengte en een maximale diameter en dat heeft een baseballknuppel opgeleverd zoals we het al jaren kennen: smal bij de handen en breder aan het uiteinde. "Maar hoe meer massa aan het uiteinde, hoe meer energie het kost om rond te zwaaien. Dus hebben ze bij de Yankees gedacht: hoe kunnen we dat nog efficiënter maken? Hun oplossing was om de massa meer op te schuiven richting de handen, op de plaats waar je de bal raakt." En dat heeft 2 effecten, weet professor Smet: "Je creëert een groter oppervlak en de massa is groter, waardoor je volgens de fysica de bal meer snelheid moet kunnen meegeven. Het is eigenlijk helemaal geen zotte ontwikkeling."

Links LA Dodgers-ster Shohei Ohtani met een traditioneel baseballbat, rechts de befaamde torpedoknuppel van de New York Yankees.

"Dure affaire"

Geen zotte ontwikkeling dus. En perfect in lijn met de bestaande reglementen. Hoe kan het dan dat we die torpedobats nu pas te zien krijgen? "Het is inderdaad raar dat we er nu pas op komen om die bats aan te passen", beaamt Sven Hendrickx, coach van onze nationale baseballploeg Red Hawks. "Ik denk dat er eigenlijk nooit echt op een wetenschappelijke manier over nagedacht is. Tot nu." "Het is natuurlijk nog altijd de speler die moet slaan. Maar als wetenschappers zich nog meer over de sport gaan buigen, denk ik dat er nog wel wat meer voordelen te halen zullen zijn."

Het is raar dat we er nu pas op komen om die bats aan te passen. bondscoach Sven Hendrickx