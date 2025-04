Pauline Ferrand-Prévot verrast zichzelf tijdens "training" en glundert: "Nu hebben Dylan en ik 2 kasseien thuis"

Haar eerste wegoverwinning sinds haar rentree begin dit jaar is er eentje die kan tellen: Pauline Ferrand-Prévot heeft Parijs-Roubaix gewonnen na een gewiekste aanval op 25 kilometer van de finish. "Toch goed dat ik gestart ben", wees ze op haar ziekte.

De Fransen wachtten al sinds 1997 op een Franse winnaar/winnares in hun Parijs-Roubaix. Dat het uitgerekend Pauline Ferrand Prevot (33) is die de droogte stopt, geeft haar sprookje een extra dimensie.

PFP floreerde tijdens het eerste deel van haar carrière op de weg, maar veranderde daarna van route. Ze stapte over naar het veldrijden en mountainbiken, waarbij ze een indrukwekkende erelijst uitbouwde met tal van wereldtitels en olympisch goud in Parijs.

Haar terugkeer naar de weg is nu dus al vruchtbaar gebleken. "Nochtans ben ik de voorbije 2 dagen ziek geweest. Ik was zelfs vanochtend nog niet zeker dat ik zou starten", herhaalde ze in het flashinterview haar boodschap van enkele uren eerder bij de start.

"In het slechtste geval zou ik gewerkt hebben voor Marianne (Vos), maar het is toch goed dat ik gestart ben, hé."

"Ik was betrokken bij die val op Mons-en-Pévèle", deed ze haar verhaal van de koers. "Ik moest achtervolgen, maar voorin zat Marianne en dat was goed."

"Daarna keerde ik terug, viel ik aan en heb ik alles gegeven. Maar wat was het lastig. Ik moest echt overleven."