Vincent Kompany kijkt uit naar clash tegen Leverkusen: "Bayern moet altijd zijn wil kunnen opleggen"

Na een handvol opwarmers kan zaterdag het echte werk beginnen voor Vincent Kompany en Bayern München. Onze landgenoot neemt het in eigen huis op tegen kampioen Leverkusen, zijn eerste grote test als coach van de Rekordmeister. "We spelen tegen het beste team van vorig jaar, dus het wordt niet eenvoudig."

Heel Duitsland richt zaterdagavond zijn blik op de Allianz Arena. Daar neemt Bayern München het op tegen landskampioen Bayer Leverkusen voor dé topper van de speeldag.

Maar liefst 350.000 fans vroegen een ticket aan voor de wedstrijd - om maar te zeggen dat de verwachtingen hooggespannen staan.

Eén man blijft voorlopig koeltjes onder alle druk. Vincent Kompany blikte vrijdag ontspannen vooruit op zijn eerste echte grote test als coach van Bayern München.

"Het is leuk dat iedereen erg uitkijkt naar de wedstrijd", sprak hij.

"Uiteraard wordt het een belangrijke match, tegen het beste team van de voorbije twaalf maanden. Het zal niet eenvoudig worden."

"We willen onszelf testen tegen een goeie tegenstander. Maar Bayern is altijd de favoriet. We kijken ernaar uit en willen winnen."