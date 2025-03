Databureau ziet Club Brugge als underdog in 1/8e finales Champions League, Liverpool topfavoriet voor eindwinst

Club Brugge heeft minder kans dan Aston Villa om door te stoten naar de kwartfinales van de Champions League, althans als we de supercomputer van Opta mogen geloven. Het databedrijf deed 10.000 simulaties en in 35 procent van de gevallen won blauw-zwart de heenmatch. Het verschil met Aston Villa (38,6%) is wel klein. Ook over twee duels is Club Brugge de underdog.

Welkom in de moderne tijd, waarin niet alleen analisten, maar ook computers matchen kunnen voorspellen. Het gerenommeerde databedrijf Opta zette zijn supercomputer in om de kansen te schetsen in de 1/8e finales van de Champions League.

Aston Villa trekt als (licht) favoriet naar het Jan Breydelstadion. Opta geeft de Engelse club bijna 39 procent kans om vanavond te winnen. Club Brugge moet met 35 procent niet veel onderdoen.

Wie even rekent, heeft door dat er in 26% van de voorspelling een gelijkspel is. Natuurlijk valt de beslissing pas na een heen- en terugmatch.

Over twee duels is Aston Villa eveneens favoriet. Het team van Youri Tielemans en Amadou Onana zou 60 procent kans maken, Club Brugge 40 procent.