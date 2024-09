Bayern-fans lopen storm voor eerste grote test van Kompany: 350.000 (!) ticketaanvragen voor clash met Leverkusen

En of de verwachtingen hooggespannen zijn. Vincent Kompany staat deze zaterdag tegen landskampioen Leverkusen voor zijn eerste echte examen als coach van Bayern München. En daar wil iedereen bij zijn: volgens het Duitse Kicker waren er maar liefst 350.000 ticketaanvragen voor de wedstrijd.

Vincent Kompany is uitstekend aan zijn avontuur bij de Duitse grootmacht FC Bayern München begonnen. De Belgische coach, die Bayern na een kwakkelseizoen weer op de rails moet krijgen, pakte in de competitie een vlotte 12 op 12 en boekte in de Champions League een 9-2-monsterzege tegen Dinamo Kiev.

Toch heeft Kompany nog niet alle sceptici kunnen overtuigen - Bayern trof immers nog geen enkele tegenstander van topniveau. Dat is zaterdag wel het geval, met de clash tegen landskampioen Leverkusen. En natuurlijk wil elke Bayern-fan bij die eerste grote test zijn.

De stormloop was dan ook gigantisch. Het Duitse Kicker weet dat Bayern twee maanden geleden zijn ticketportaal voor de clash tegen Leverkusen al moest sluiten. Op dat moment waren er maar liefst 351.000 ticketaanvragen. Daarmee had Bayern de Allianz Arena vijf keer kunnen uitverkopen.

Dat enorme aantal aanvragen werd vorig seizoen enkel benaderd bij de thuiswedstrijden van Bayern in de kwart- en halve finales van de Champions League, tegen Arsenal en Real Madrid. In de Bundesliga schommelt het aantal aanvragen doorgaans rond de 200.000.