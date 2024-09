Trein van machinist Kompany dendert voort: Bayern laat weerloos Werder Bremen achter met forfaitscore

Goals, goals en nog eens goals. Vincent Kompany heeft er een aangename week opzitten langs de zijlijn bij FC Bayern München.



Want na de 9-2-pandoering aan het adres van Dinamo Zagreb in de Champions League, stond het na een halfuur ook al 0-2 op bezoek bij Werder Bremen. Bayern was oppermachtig in balbezit en tikte zijn tegenstander simpelweg tureluurs.



Toonbeeld daarvan was de treffer van Harry Kane. Olise - uitblinker van de dag voor de recordkampioen - en de Engelse spits combineerden erop los in de zestien van Werder. Alsof er enkel trainingskegels stonden, werkte Kane dan toch af.



Olise, die deze zomer de overstap maakte van Crystal Palace, onderstreepte zijn glansprestatie niet veel later met zijn tweede goal van middag, Serge Gnabry legde de forfaitscore vast.



14 doelpunten gescoord in twee wedstrijden. Kompany kan met een gerust gemoed Oktoberfest inzetten in München.