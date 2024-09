Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij onvrede van Beerschot-fans: "Wat hadden ze dan verwacht?"

ma 23 september 2024 09:35

Een wel erg pijnlijke les in efficiëntie, aanhoudende malaise in Anderlecht en ook Beerschot dat rommelt vlak voor de stadsderby. Peter Vandenbempt heeft stof genoeg om zijn analyse te voeden na een entertainend voetbalweekend. "Dat Club Brugge de wedstrijd tegen Gent verliest, is eigenlijk onwaarschijnlijk", oordeelt onze analist.

Vrijblijvend verdedigen nekt Club

"Als je 7 doelpunten incasseert in 2 wedstrijden, zit er ergens iets niet goed", opent Peter Vandenbempt zijn analyse van "De Slag om Vlaanderen" met een binnenkopper. "Dat Club Brugge de wedstrijd tegen Gent verliest, is eigenlijk onwaarschijnlijk als je de eerste helft bekijkt. Club was toen heel sterk: een overrompeling met pressing, tempo en veel doelgevaar." "Ik kan me niet meteen voor de geest halen wanneer KAA Gent zo is weggespeeld in Jan Breydel. Als Club zou scoren, denk je dat het opnieuw kampioen wordt."

Toch is er geen man overboord bij Club Brugge, want er is ook veel goeds over te vertellen. Peter Vandenbempt

Al ziet onze analist duidelijke werkpunten: "Die tegendoelpunten vereisen de nodige aandacht." "Ieder om de beurt gingen ze in de fout achterin. Dat was tegen Dortmund ook al zo. Nicky Hayen noemde het achteraf zelfs panikeren. Het leek me vooral vrijblijvend verdedigen, met een gebrek aan scherpte." "Toch is er geen man overboord bij Club Brugge, want er is ook veel goeds over te vertellen. Maar als je de cijfers op een rijtje zet, zie je wel 5 nederlagen op 10 officiële matchen. Dan blijft de vraag: is dat niet wat veel voor de kampioen?"

Gent was dodelijk efficiënt in Brugge.

Anderlecht snakt naar juiste coach

Bij Anderlecht zagen fans "uiteraard geen kentering" na het ontslag van Brian Riemer, volgens Vandenbempt. "Enkel een naïeveling zou denken dat er een kentering zou komen in de match tegen Charleroi. We hadden die niet nodig om te weten dat de malaise bij Anderlecht dieper gegrond zit dan enkel (ex-)coach Brian Riemer." "Je kan zo'n ommekeer wel zien als de relatie tussen spelers en trainer danig verziekt was en er een bevrijding volgt, maar dat was niet echt het geval. Enkel omdat we David Hubert zagen zitten langs de lijn, wisten we dat Anderlecht een nieuwe coach had."

Ik begrijp dat Anderlecht niet overhaast een nieuwe trainer wil kiezen, maar hij komt toch beter vandaag dan morgen. Peter Vandenbempt

"Voor het overige is de werf dezelfde gebleven. De opbouw achterin is dramatisch, er is een schrijnend gebrek aan diepgang in het elftal en heel wat veelbelovende aanvallen lopen spaak." "Heel veel spelers worstelen ook met een gebrek aan vertrouwen, ondanks de goede wil. Wat mij betreft, is er wel een gebrek aan kwaliteit." "Ik begrijp dat Anderlecht niet overhaast een nieuwe trainer wil kiezen, maar hij komt toch beter vandaag dan morgen. Er ligt een pak werk en er is geen tijd te verliezen. Het goede nieuws is wel dat Anderlecht - ondanks alle ellende - gewoon mee is in het peloton."

David Hubert nam vorige week het roer over van Brian Riemer.

Beerschot bibbert voor stadsderby

"Ik vraag me af wat de boze supporters van Beerschot eigenlijk hadden verwacht?", deelt onze analist na de onvrede van de fans tegen STVV. "Vorig jaar is de club tot eigen verbazing gepromoveerd. Twee van hun architecten zijn vertrokken naar Leuven - een veeg teken - en voorts zit je met een onzichtbare eigenaar in het buitenland die liever niet te veel geld uitgeeft, behalve aan het contract van trainer Dirk Kuyt." "Er is een hele stoet aan nieuwe spelers binnengewandeld. Niet één daarvan heeft ervaring met vechten tegen de degradatie in de Belgische competitie."

Alsof Sanusi bedreigen in de mixed zone de juiste aanmoediging zou zijn voor de derby van zondag. Peter Vandenbempt

"Het is niet dat de spelers niet strijden of lopen, er is gewoon te weinig kwaliteit. Dan is het pijnlijk dat boze fans Sanusi bedreigen in de mixed zone." "Alsof dat de juiste aanmoediging zou zijn voor de derby van zondag", zegt Vandenbempt cynisch. "Dat die fans daar geraken, is ook al schrijnend en veelzeggend." "Al begrijp ik de frustraties: voor de zoveelste keer is hun club in de foute handen terechtgekomen. Het zou op de Bosuil wel eens een pijnlijke namiddag kunnen worden. Maar of de spelers daar verantwoording voor moeten afleggen? Dat denk ik niet."

Dirk Kuyt heeft kopzorgen (en een vet contract) bij Beerschot.

Standard blinkt in etalage

Tot slot maakt Peter Vandenbempt nog tijd voor een rooskleurig verhaal: "Standard is de positieve verrassing van het seizoensbegin." "Niet qua spektakelwaarde, wel als je naar de resultaten kijkt. Het staat net onder de top 6. Vreemd om te zeggen over een traditieclub als Standard, maar dat is buitenverwachting goed. Voor het seizoen werd zelfs gefluisterd dat de club bij het kransje degradatiekandidaten hoorde." "Ivan Leko verdient alle lof om zonder middelen en te midden van een aanslepende verkoop zijn spelers tot een onverzettelijk collectief te kneden."

Het is van onschatbare waarde dat de ploeg in de etalage in de subtop vertoeft en niet hopeloos onderin bengelt. Peter Vandenbempt