Geen revolutie: Anderlecht blijft in hetzelfde bedje ziek tegen Charleroi

za 21 september 2024 22:38

Anderlecht einde 0 - 0 Charleroi 21' - Geel - Antoine Bernier 50' - Geel - Moussa Ndiaye 60' - Geel - Parfait Guiagon 61' - Verv. Antoine Bernier door Alexis Flips 70' - Geel - Samuel Edozie 70' - Verv. Parfait Guiagon door Isaac Mbenza 70' - Verv. Grejohn Kyei door Youssuf Sylla 71' - Geel - Jeremy Petris 72' - Verv. Mats Rits door Théo Leoni 72' - Verv. Yari Verschaeren door Francis Amuzu 79' - Verv. Kasper Dolberg door Luis Vázquez 82' - Geel - Killian Sardella 86' - Geel - Mathias Jørgensen 87' - Verv. Moussa Ndiaye door Thomas Foket 87' - Verv. Samuel Edozie door Nilson Angulo Jupiler Pro League - speeldag 8 - 21/09/24 - 20:47

Anderlecht heeft geen andere gedaante getoond na het ontslag van coach Brian Riemer. Onder interim-coach David Hubert kwam het thuis niet verder dan 0-0 tegen Charleroi. In de extra tijd miste invaller Angulo een gouden kans.

Anderlecht - Charleroi in een notendop: man van de match In een kansarme wedstrijd was het zoeken naar uitblinkers. Dan maar Adem Zorgane? De 24-jarige Algerijn was opnieuw zijn betrouwbare zelf op het middenveld van Charleroi, de aanvoerder is nauwelijks op foutjes te betrappen. sleutelmoment Nilson Angulo hoorde zijn naam waarschijnlijk al door de speaker galmen in minuut 90 voor hij dé kans op de winning goal pijnlijk miste. De jonge winger had maar binnen te schuiven op een voorzet van Amuzu, hij zal slecht slapen vannacht. statistiek De "expected goals" van Anderlecht bij de rust: 0,02. Dan weet je hoe hard het zoeken was naar mogelijkheden in deze wedstrijd. Veel beterschap kreeg het paars-witte publiek dus nog niet te zien.

Dé vraag van de dag: hoe zou Anderlecht in het tijdperk post-Riemer ten tonele verschijnen?



De openingsminuten deden het beste vermoeden met enkele goeie combinaties, al was het wel topschutter Heymans die Charleroi na amper 3 minuten bijna op voorsprong kon trappen.



Coosemans was meteen wakker, de toon leek gezet.



Toch bleek het snel valse hoop. Anderlecht haalde opnieuw zijn breinaalden boven, ook Charleroi raakte niet meer tot kansen.



Pas in minuut 40 zorgde Sardella voor het eerste schot tussen de palen van de thuisploeg, paars-wit slaagde er (opnieuw) niet in zijn wil op te leggen aan de tegenstander.



Zo kabbelde de eerste helft naar zijn einde, het waren geen 45 minuten voor de geschiedenisboeken.

Angulo schiet niet met scherp

Ook in de tweede helft bleef de diepgang zoek, al liet het thuispubliek de fluitconcerten deze keer wél achterwege.



Dendoncker en N'Diaye konden koppen, Koné plukte tweemaal eenvoudig uit de lucht. Charleroi kon daar niets tegenover zetten, maar hield wel zonder problemen stand.



Tot er plots nog een onverwachte een appel uit de boom viel.



In de extra tijd speelde invaller Amuzu zich knap vrij in de vijandige zestien, in zijn ooghoek zag hij ploegmakker Angulo compleet vrij staan.



De voorzet langs de grond was uitstekend, de afwerking verschrikkelijk. De Ecuadoriaan gleed de bal onbegrijpelijk naast het lege doel, het paars-witte publiek wist met zijn ontgoocheling geen blijf.



Zo bleef de brilscore overeind en ontsnapten De Mil en co nog, al is een puntendeling meer dan correct.



Beide ploegen konden te weinig kansen in elkaar knutselen om aanspraak te mogen maken op de overwinning, de ziel van Riemer doolt duidelijk nog ergens rond op het Lotto Park.

Die van Anderlecht druipen teleurgesteld af.

Koné (Charleroi): "Natuurlijk is dit punt verdiend"

Mohamed Koné (keeper Charleroi): "Dit punt is meer dan verdiend. We hebben solide gewerkt en onze kwaliteiten getoond. Ook defensief hebben we ons opnieuw goed opgesteld, dat is belangrijk voor de hele ploeg. Voor mij was het ook niet gemakkelijk, ik moest altijd geconcentreerd blijven. We hebben nu 13 punten na 8 speeldagen, daar mogen we niet over klagen."



Rik De Mil (trainer Charleroi): "We zijn hier uitstekend begonnen. Ook onze organisatie bleef standhouden, al kwamen we er niet altijd even goed uit. Anderlecht wilde voetballen, net zoals wij. Dan is het een strijd om de bal. Wat we wel geleerd hebben vandaag: als we afzien, doen we dat als één geheel. Daar ben ik heel tevreden mee."



Daan Heymans (Charleroi): "Ik sta hier met een bizar gevoel. Als mijn kans binnen gaat, verandert heel die wedstrijd. Al kon de munt op het einde ook langs de andere kant gevallen zijn. Het kan niet elke week prijs zijn: vandaag moest 'ie goed vallen, en dat is niet gebeurd."

Hubert: "Op het einde vergeten we onszelf te belonen"

Mario Stroeykens (Anderlecht): "Het was een moeizame wedstrijd, al startten we wel met de goede intenties. Toen slopen er iets meer slordigheden in ons spel, zo geraakten we niet tot het juiste schot of de goeie voorzet. Je speelt bij Anderlecht: elke dag moet je je 200% smijten, dat weet je. De fans zijn kritisch en dat is goed, we moeten als ploegmaten elkaar durven aanspreken en het dan op het veld tonen."



David Hubert (interim-trainer Anderlecht): "Ik vond dat we zonder bal iets te ver uit elkaar stonden, waardoor de ruimtes te groot werden. Zo moesten Leander (Dendoncker) en Mats (Rits) héél veel lopen, Charleroi maakte daar gebruik van. In de tweede helft kwamen we dan beter in ons spel en hangt het af van details. Mario (Stroeykens) liep goed tussen de lijnen, we hadden steeds genoeg mensen in de box."



"Zo konden we druk blijven uitoefenen. Toch hebben we niet kunnen scoren, en dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat moment dat Nilson (Angulo) had, moet je gewoon benutten. Dan beloon je jezelf en dat doen we nu niet."