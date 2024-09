Club Brugge domineert, maar incasseert dreun tegen KAA Gent na heerlijk duel met 6 goals

Zelden was een lesje in efficiëntie zo uitgesproken. Club Brugge domineerde de topper tegen KAA Gent, maar bleef toch met een flinke kater achter. Blauw-zwart miste in de 1e helft een handvol enorme kansen en zag de bezoekers twee keer genadeloos toeslaan. In een heerlijk duel verdeelden beide ploegen na rust nog vier goals. 2-4 was de eindbalans in het voordeel van Gent, dat gedeeld tweede wordt.

Na de bemoedigende Champions League-match tegen Dortmund liet Nicky Hayen zijn elftal gewoon staan, terwijl Wouter Vrancken bij Gent twee belangrijke krachten moest missen. Zonder Kums en Gambor hadden de bezoekers het zwaar.



Al in de eerste minuut zette Club Brugge de toon. Vanaken kon na een actie van Skov Olsen net niet afwerken. Wat later rolde een ingestudeerde hoekschop tot bij Seys. Diens gekraakte schot werd een voorzet voor Mechele, die zich in een rare bocht wrong en op de lat kopte.



Het Brugse kansenfestival stopte niet. Nilsson zette Mitrovic opzij, maar botste op een uitstekende Roef. De Gentse doelman tikte ook een afgeweken plaatsbal van Vetlesen uit zijn benedenhoek. Nilsson kopte daarna nog een hoekschop over.



Gent hapte naar adem, maar kwam kort voor de rust toch eens piepen. Surdez mocht ver komen en speelde Dean vrij, en die kreeg Jan Breydel stil met een keurig gekruist schot. De 0-1 maakte weinig indruk op Club, want aan de overkant moest Roef meteen weer alert zijn op een indraaiende voorzet van Seys.



Een belangrijke redding, want een minuut later hing de bal aan de overkant in de netten. Fadiga raakte de paal, maar via het been van Ordoñez werd het toch nog een doelpunt. "Raar spelletje, voetbal", merkte Peter Vandenbempt op.



Vlak na de rust werd het nog erger voor de landskampioen. Brown bracht een heerlijke Gentse aanval tot bij Gandelman, die de bal hoog in doel jaste. Club Brugge toonde veerkracht door het feestje van de bezoekers heel kort te houden. Skov Olsen ontsnapte en maakte er met de klap 1-3 van.



In een rumoerig Jan Breydel zette Hayen alles op alles. Met Jutglà voor Onyedika koos hij vol voor de aanval. Bijna loonde die gedurfde zet. De Cuyper liet echter, ook al door een moedige tackle van Watanabe, een enorme mogelijkheid onbenut.



En dan zegt het voetbalcliché dat je het deksel op de neus krijgt. Weer was het de dekselse Gandelman die Club met de neus op de feiten drukte. Deze keer dook de Israëliër op aan de eerste paal om de aflegger van Gudjohnsen te verzilveren.



Toch zat er nog leven en vooral veel venijn in de ploeg bij Club Brugge. Skov Olsen schroeide de vingers van Roef en Nilsson, die rood had kunnen krijgen voor een stamp, maakte er 2-4 van op aangeven van Tzolis. De Zweed moest meteen daarna gaan wisselen en kon er niet om lachen.



De ingreep miste ook zijn uitwerking. Club kwam steeds moeilijker aan kansen en een sluw Gent slaagde erin om het spel zo veel mogelijk te vertragen. Door deze tweede fikse thuisnederlaag in één week tijd komt Club Brugge niet samen met Genk op kop, maar moet het warempel Gent naast zich dulden.