Sven Vanthourenhout moet "ander koersverhaal schrijven": "Je kan Wout van Aert niet vervangen"

De kampioenschappen staan voor de deur en net nu moet bondscoach Sven Vanthourenhout weer naar de tekentafel. Hij ontkent zijn "gevloek" niet nu de (wissel)kopman een punt heeft moeten zetten achter zijn seizoen. Hoe zal Vanthourenhout de leemte invullen?

Bondscoach Sven Vanthourenhout rekende voor het EK (15 september) en het WK (29 september) op Wout van Aert, maar dat plan heeft hij moeten opbergen. "Ik heb heel hard gevloekt", vertelt Vanthourenhout over de crash van Van Aert afgelopen dinsdag in de Vuelta. "Je zag onmiddellijk de ernst van de situatie, maar ook de menselijke kant kwam naar boven." "Je kent het verhaal van Wout en dan denk je: toch niet opnieuw? Hij heeft hard moeten vechten om weer op het hoogste niveau te komen en is daarin geslaagd, wat niet evident is. Maar nu is er weer zo'n dobber." Vanthourenhout had contact met zijn entourage en team en hoorde Van Aert gisteren ook kort. "Dat hij teleurgesteld is, is een understatement." "Wout heeft ook een limiet. We twijfelen er niet aan dat het weer goedkomt, want dat typeert hem. Maar je mag dat niet vanzelfsprekend vinden."

Het is moeilijk te aanvaarden als bondscoach, want Wout heeft een enorme meerwaarde op en naast de fiets. Hij is niet te vervangen. Sven Vanthourenhout

Naast de menselijke kant van het verhaal zijn er natuurlijk ook sportieve gevolgen. Geen Van Aert op het EK en het WK is een sportieve aderlating voor de Belgen. "Het is moeilijk te aanvaarden als bondscoach, want Wout heeft een enorme meerwaarde op en naast de fiets. Hij is niet te vervangen." In beide kampioenschappen zag Vanthourenhout kansen voor Van Aert. "In Limburg moest hij het kopmanschap delen met de sprinters. Zürich zou op de limiet zijn, maar kijk naar Wout in de Vuelta: hij had er tot zijn recht kunnen komen." "We zullen hem missen. Ook Remco Evenepoel, want ze waren de laatste jaren naar elkaar toegegroeid. Dat hebben we ook gezien op de Spelen." "Ze hadden mekaar echt gevonden en dat zal op termijn nog wel het geval zijn, maar het is jammer dat we Wout moeten missen."

Sven Vanthourenhout en Wout van Aert.

