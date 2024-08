Lennert Van Eetvelt stapt af in de Vuelta door ademhalingsproblemen

Waar hij woensdag nog een kruis over zijn klassementsambities maakte, is de kaars van Lennert Van Eetvelt nu volledig uitgedoofd. Onze landgenoot bolde gisteren als voorlaatste binnen en start niet meer in rit 12 van de Vuelta. Een ademhalingsprobleem is de boosdoener: "Lennert ondervindt te veel hinder van zijn longen."

Van de hemel naar de spreekwoordelijke hel voor Lennert Van Eetvelt.



In rit 4 werd de Belg nog pas op de meet geklopt door Roglic voor de bloemenruiker, na rit 11 verging het de jongeling van Lotto - Dstny minder goed.



Hij kreeg meer dan een kwartier aan zijn broek richting Padron, er was duidelijk meer aan de hand. Vandaag kwam zijn ploeg dan met een medische verklaring.



"Lennert heeft te veel last van zijn longen en zal verder onderzocht worden in België. We wensen hem een spoedig herstel toe", klinkt het op X.



Van Eetvelt zelf klonk eerder ook al niet erg strijdvol: "Ik kon gewoon niet ademen. Op twee dagen tijd ga ik van de tien besten in koers naar de tien slechtsten. Ik ben eigenlijk nog blij dat ik aan de meet ben geraakt."



Ter verduidelijking: er is geen sprake van een coronabesmetting, de kopman van Lotto-Dstny testte negatief.