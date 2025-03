Lotto grijpt in bij Arnaud De Lie en neemt "hoopje ellende" uit koers: "90% voor je sport leven is niet genoeg"

ma 31 maart 2025 20:13

Het voorjaar is opnieuw een pijnlijke kalvarietocht voor Arnaud De Lie. Het raspaardje van Lotto zocht wekenlang tevergeefs naar oplossingen voor zijn slechte vorm, maar is nog steeds niet op een antwoord gebotst. "Het enige dat we kunnen zeggen, is dat 90% voor je sport leven niet genoeg is", klonk sportief manager van Lotto Kurt Van de Wouwer streng.

"Arnaud De Lie zat gisteren in zak en as. Hij was een hoopje ellende." Het zijn overduidelijk geen vreugdevolle weken voor de Belgische kampioen. Al weken is hij op zoek naar zichzelf, maar in Gent-Wevelgem volgde een zoveelste (en voorlopig laatste) dieptepunt. De Lie moest al snel laten lopen, 's avonds maakte zijn ploeg bekend dat de hij de pauzeknop indrukt. Sportief directeur van Lotto Kurt Van de Wouwer zag even geen andere uitweg meer voor hun goudhaantje. "Tja, we hebben na Nokere nog even afgewacht. Toen kwam hij nog maar net terug van stage in Spanje. Dan denk je dat er in de komende dagen nog beterschap kan komen."

"Maar dit heeft niets te maken met een mindere dag. Hij is conditioneel niet op de afspraak. Het is geen 5 of 10% dat hij tekort komt, het is meer dan dat. Dit is ver onder zijn niveau, dus moet je ingrijpen: alles resetten en opbouwen naar wat komen moet."

De Lie moest dit seizoen al vaak vroeg passen.

Boerenleven

Dat De Lie de stekker er nu even uittrekt, is zeker geen verrassing te noemen. Hij moest al in bijna elke koers toekijken vanop de achtergrond. "We hadden er op voorhand al over nagedacht", gaf Van de Wouwer daarom ook toe. "Stel dat hij in Gent-Wevelgem weer echt slecht is, wat doen we dan? Het was op voorhand ingecalculeerd dat dit kon gebeuren." Maar de slechte periode sleept dan al een tijdje aan, een oorzaak voor het probleem is er nog altijd niet. "Het enige dat we kunnen zeggen, is dat 90% voor je sport leven in het huidige wielrennen niet genoeg is. Je kan er beter 110% voor leven." "Ik denk dat de oorzaak daar misschien weleens kan zitten. Qua training zit het allemaal wel snor, maar daarnaast zijn er nog zaken voor verbetering vatbaar. Er zijn ook andere aspecten die in het wielrennen kleine procentjes opleveren. Die moeten we eens op een rijtje zetten." "Wat er precies onder die aspecten valt? Daar ga ik niet op in. We winnen samen en we verliezen samen. We hebben het volle geloof in Arnauds capaciteiten en ook in moeilijke momenten gaan we hem steunen. Maar we moeten toch eens analyse maken om te zien wat er beter kan."

We lachen er weleens mee, maar Arnaud zit heel graag tussen zijn koeien. Kurt Van de Wouwer (sportief manager Lotto)

Binnen die analyse sluiten ze bij Lotto ook een fysiek probleem nog steeds niet uit. "En het gevolg van zijn prestaties is natuurlijk ook dat het mentaal nog eens begint te wegen. Hij is een winnaar. Als je dan achteraan bengelt, doet dat pijn." Niet verbazend dus dat De Lie in zak en as zat op de ploegbus na Gent-Wevelgem. "Het zou ook maar erg zijn als het niet zo was", vond Van de Wouwer. Maar de knop zal binnenkort wel moeten worden omgedraaid. Al lijkt een hoogtestage - op zijn Van Aerts - niet meteen de oplossing voor De Lie. "We lachen er weleens mee, maar Arnaud zit heel graag tussen zijn koeien." "Hij is graag in zijn vertrouwde omgeving en daar moeten we ook rekening mee houden. Hem heel veel wegsturen van thuis is niet het ideale scenario."

Nu neemt hij best enkele dagen zonder fiets en dan moeten we hopen dat hij een tweede seizoenshelft kan rijden zoals vorig jaar. Kurt Van de Wouwer (sportief manager Lotto)