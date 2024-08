Pablo Castrillo veegt de Spaanse nul weg met emotionele eerste profzege, Mauri Vansevenant wordt 6e

Een hoogdag voor Pablo Castrillo (23) en zijn wildcardploeg Equipo Kern Pharma: het Spaanse klimtalent heeft de 12e etappe in de Vuelta gewonnen. De Spanjaard liet zijn medevluchters op 10 kilometer van de top in de steek en kraaide victorie op de slotklim. Met zijn eerste profzege schenkt hij Spanje ook een eerste ritzege in deze Ronde van Spanje. Mauri Vansevenant werd 6e. Bij de favorieten gebeurde er niets.

Net als vandaag wacht op vrijdag weer een aankomst bergop. Daarmee zijn meteen ook alle gelijkenissen benoemd. De slotklim in rit 13 van 7,5 km aan 9,3% gemiddeld is half zo lang en dubbel zo steil als die richting het skistation. Ook komen we bijna een duizendtal meter lager gelegen aan. Toch kunnen er ongetwijfeld grote verschillen gemaakt worden op het de venijnige muur.

Het was een dag van vele emoties voor Pablo Castrillo en zijn kleine wildcardteam Equipo Kern Pharma. Ze begonnen aan de rit met een rouwband om de arm ter ere van overleden stichter Manolo Azcona. Na de finish waren er de tranen om de eerste zege op het profcircuit dit jaar en hun eerste in de Vuelta, de grootste koers waar ze na 2022 nu voor de tweede keer deelnemen.

Gisteren derde, vandaag tweede. Max Poole doet steeds een stapje beter, maar zal toch vooral balen om deze gemiste kans. De Brit kwam wel nog verduiveld dicht bij Castrillo in het zicht van de finish. Morgen dan maar voor nog een trapje hoger en de eerste plek in de daguitslag?

Aanvallers worden beloond in de tweede week van de Vuelta. Die boodschap hadden heel wat renners in hun oren geknoopt.

De hele dag op en af over niet de steilste ondingen en ook de slotklim oogde allesbehalve angstaanjagend. Geen spek naar de bek van de favorieten, wel voor de vluchters. Een tiental kreeg zeeën van tijd na een uurtje strijd om de tickets.

Mauri Vansevenant zorgde voor een Belgisch vlaggetje. Met vier Spanjaarden in het gezelschap begon ook het thuisland vurig te hopen op een eerste ritzege.

En of ze erop gebrand waren. Eerst stak Carlos Verona tot twee keer toe zijn hand uit naar de dagwinst op de lopende meters bergop richting de aankomst. Telkens floot landgenoot Marc Soler hem terug.

De derde Spanjaard kende meer succes. Pablo Castrillo knalde op meer dan 10 kilometer van de top al weg. Hij wist wel een kloof van betekenis te slaan: meer dan een halve minuut.

Op de steilere slotkilometers oogde de malende stijl van Castrillo nog wat moeizamer, maar hij zou wel standhouden. Uit de achtergrond kwam Max Poole wel nog furieus opzetten in het zicht van de streep.



De droomzege van Castrillo en zijn Spaanse wildcardploeg Equipo Kern Pharma doorprikken zat er echter niet meer in. Weg is de nul voor het thuisland in deze Vuelta, die van Castrillo zelf en ook die van zijn team.

Bij de favorieten was het windstil vandaag. Alles op de lastigere finish van morgen?