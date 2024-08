"Ik heb geen idee wat er mis is": radeloze Lennert Van Eetvelt maakt een kruis over zijn klassementsambities

Het gaat niet goed met Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) in de Ronde van Spanje. Op dag 4 greep hij nog net naast de ritzege in een sprintje met Primoz Roglic, de voorbije ritten zag hij serieus af op de fiets. "Mijn benen voelen fris aan en ik voel me ook goed gerecupereerd, maar ik kan gewoon niet ademhalen."