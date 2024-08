Beelden achter de schermen tonen het plan van Wout van Aert: "Goed idee om voor tussensprint aan te vallen"

wo 28 augustus 2024 13:24

Het plan van Visma-Lease a Bike en in het bijzonder ploegleider Marc Reef heeft zijn vruchten afgeworpen. Hij zag in rit 10 een opportuniteit voor Wout van Aert om voor de tussensprint aan te vallen, exact wat hij deed bij zijn derde ritwinst. "Een goed plan" en "goed uitgevoerd" klonken de complimentjes in beide richtingen.

In hun filmpje achter de schermen van de derde ritzege van Wout van Aert toonde Visma-Lease a Bike een blik in het hotel waar de ploeg verbleef. Met uiteraard de traditionele speech van de dagwinnaar, maar ook van de massage op zijn kamer, terwijl hij nog iets eet met zijn zoontjes en vrouw Sarah erbij. Daar kwam ook ploegleider Marc Reef hem feliciteren, bedenker van het "goede plan aan de tussensprint". "En goed uitgevoerd", repliceerde de Nederlander na het compliment. "Dat ook", grijnsde Van Aert. Al was de ritwinnaar wel even zijn eigen kamernummer vergeten in alle hectiek. Gelukkig hielp de receptioniste hem uit de nood.

Wout van Aert krijgt hulp van de receptioniste voor zijn kamernummer.