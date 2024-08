Zo kan hij het ook: vluchter Wout van Aert verdeelt en heerst op weg naar derde ritzege in de Vuelta

De slokop is helemaal terug: Wout van Aert heeft in Baiona zijn derde etappe in deze Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert stortte zich daags na de rustdag vol in het offensief en werd beloond voor de vele inspanningen. Hij zette de vlucht mee op poten, nam op 30 kilometer van de finish sluw afscheid van enkele concurrenten en rekende in de sprint af met Quentin Pacher. William Junior Lecerf werd vierde. Leider Ben O’Connor slikte geen tijdsverlies.

We blijven nog even in Galicië plakken. Dat betekent ook op woensdag het nodige klimwerk, maar niet van de lange adem. De rit van en naar de technologiecampus in Padron heeft als enige écht zware bergje de slotmuur van 3 km aan 9%. Vanaf de top is het nog slechts 8 kilometer in overwegend dalende lijn tot de aankomst.

Pak alles wat je kan. Die leuze nam Wout van Aert vandaag helemaal ter harte. Op één bergpuntje na haalde de groene trui alles binnen wat er te rapen viel vandaag. Met dat ene gemiste puntje erbij had Van Aert zelfs aan de leiding kunnen komen in het bergklassement. Uitgerekend landgenoot William Junior Lecerf snoepte hem dat af.

Aanvallers in de overgangsritten zijn gewaarschuwd. Wout van Aert laat amper kansen over voor de types van het tussengebergte. Na zijn twee eerdere successen in de sprints maakte hij het nu ook af vanuit de vlucht. En zo is er weer een mogelijkheid weg voor de punchers.

Indrukwekkend nummertje van Wout van Aert. Met de drie vingers in de lucht voor zijn derde ritzege had hij ruim de tijd voor zijn zegegebaar. Van bij de start mengde onze landgenoot zich in de aanvalsdebatten en op 30 kilometer van de streep liet hij zijn medevluchters achter. Enkel Quentin Pacher kon nog aanpikken, maar hij was een makkelijke prooi in de sprint-à-deux.

"Elke rit is wel iets voor Wout van Aert." Met die woorden van ploegmaat Valter in het achterhoofd begon hij alert aan de tiende rit, gesneden koek voor een sterke vluchtersgroep.



En dat zou geen monsterontsnapping worden. Van Aert duldde slechts het gezelschap van een viertal bij hem. Met William Junior Lecerf was een tweede Belg van de partij.

Op de bergjes onderweg toonde Van Aert nog maar eens hoe gretig hij was. Enkel Lecerf voorkwam een perfect klimrapport van de groene trui vandaag door hem één keer te kloppen in een bergsprint.

En ook voor zijn puntenklassement wilde Van Aert nog eens extra scoren. In het zicht van de tussensprint liet hij zijn kompanen achter. Een slim manoeuvre aan de voet van de slotklim, enkel Quentin Pacher had het doorzien.

De Fransman werkte goed mee met Van Aert en besefte zelf wellicht ook dat er niets meer in zat dan een tweede plaats in de rituitslag. Bergop imponeerde de Belgische uitblinker, hij zou vandaag door niemand gelost worden.

Een sprint met z'n tweeën dus. Pacher probeerde Van Aert te verrassen, maar werd makkelijk gecounterd. Met de vingers in de neus sprintte hij in zijn groene trui naar een derde ritzege in deze Vuelta, na een volledig gedomineerde rit.

Zo zit Van Aert nog wat steviger in die puntentrui. Hij is zowaar zelfs gedeeld bergkoning door zijn bijna maximale buit vandaag en ook de strijdlust belandde nog in zijn mandje. Daarvoor is het woord slokop gemaakt.