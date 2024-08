Zoontjes Wout van Aert stelen de show na streep én op podium: "Wat was je daar aan het doen, papa?"

Nooit eerder deelde hij zo gretig het geluk van een zege. Wout van Aert vierde zijn derde Spaanse ritoverwinning samen met zoontjes Georges en Jerome. Zij stalen meteen na de streep de show, maar deden dat even later ook op het podium.

Het waren beelden die bij iedere kijker een glimlach op het gezicht toverden.



Meteen na zijn derde ritzege in deze Vuelta ging Wout van Aert dat succes delen met zijn familie. Vrouw Sarah kreeg een kus, zijn kinderen de volle aandacht ondanks de drukte na de streep.

"Hey maatje, papa is gewonnen hé!", klonk het eerst trots tegen oudste zoontje Georges. "Wat was je aan het doen op het einde?", wilde die laatste weten.

"Ik heb zo gedaan... (toont drie vingers). Omdat ik al drie keer gewonnen heb", verduidelijkte Van Aert.

Jerome kreeg dan weer de veel te grote groene koersbril van de ritwinnaar op de neus gezet.

"Ik win niet zo vaak als mijn kinderen op bezoek zijn", glunderde Van Aert in zijn flashinterview. "Dat maakt het extra speciaal."

Nadien nam onze landgenoot zijn zoontjes ook mee op het podium. Jerome in de armen, Georges huppelde dolenthousiast mee in het shirt van zijn papa. Die laatste mocht op het podium dan ook nog eens alle trofeeën in de lucht steken. Het geluk stond op het mannetje zijn gezicht af te lezen.