Dolgelukkige Wout van Aert: "Ik win niet zo vaak als mijn kinderen op bezoek zijn"

di 27 augustus 2024 17:45

En of hij in orde is! De veelwinnaar in Wout van Aert is weer helemaal opgestaan in de Ronde van Spanje. In Baiona kon hij al voor de derde keer het zegegebaar maken, deze keer vanuit de vlucht. "Als ik in een situatie zoals vandaag beland, dan maak ik altijd een kans. Dit is een coole zege", reageerde hij.

Hij heeft er maanden op moeten wachten, maar plots stromen de overwinningen uit de ketchupfles. Wout van Aert won - voor de ogen van zijn gezin - zijn derde etappe in deze Vuelta en de ontlading aan de finish in Baiona getuigt dat elke zege even zoet smaakt. "Ik win niet zo vaak als mijn kinderen op bezoek zijn. Dat maakt het extra speciaal", lachte hij zijn tanden bloot terwijl zijn 2 zoontjes zelfs tijdens de afkoelingsprocedure hun vader in de gaten hielden. "Ik wilde echt in de vlucht zitten vandaag, maar het was lastig op de eerste klim. Net toen ik het wilde opgeven, probeerde ik het nog een keer."

Leider in de bergstand? Dat is puur toevallig, hoor. Voorin sprokkel je sowieso punten. Maar ik focus me op de puntentrui, niet op het bergklassement. Wout van Aert

Met succes, al was het broodje toen nog niet gebakken. "We moesten 50 kilometer vechten voor een kloof." "Maar eerlijk: dat werkte wel in mijn voordeel. Ik denk dat de klimmers voorin daardoor minder frisse benen hadden." Van Aert scoorde in 10 ritten al een hattrick. Volgens zijn ploegmaat Attila Valter ligt elke etappe hem. "Dat is een beetje overdreven", knipoogde de veelvraat. "Maar als ik in een situatie zoals vandaag beland, dan maak ik altijd een kans. Dit is een coole zege." Van Aert is nu zelfs ook gedeeld bergkoning. "Is dat zo? Dat is puur toevallig, hoor. Voorin sprokkel je sowieso punten. Maar ik focus me op de puntentrui, niet op het bergklassement."