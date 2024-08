Is het briljant of brutaal? Hou je vast voor controverse rond de (virale) social-posts van de Paralympische Spelen

di 27 augustus 2024 06:15

11 dagen lang zullen de Paralympische Spelen overal zijn. Toch is het goed mogelijk dat u eerder al flitsen van het event zag passeren. Op sociale media is het officiële account namelijk berucht en beroemd door video's die op/over het randje zijn. Onbetaalbare reclame voor G-sport of ongepast? De meningen zullen ook straks ongetwijfeld verdeeld zijn.

Een G-wielrenner zonder rechterbeen krijgt een bekend muziekdeuntje met de tekst 'Left! Left! Left!' over zich gemonteerd.



Een blinde triatleet die zoekt naar zijn fiets wordt vergezeld van een piano.

En een ongelukkig voorval van een armloze boogschutter die tijdens de medailleceremonie tóch een uitgestoken hand krijgt, wordt nog eens extra in de verf gezet. Bekijk onderstaande selectie van bewerkte filmpjes rond de Paralympische Spelen en velen zullen toch wat terughoudend zijn om er luidop mee te lachen. De bewuste video's flirten dan ook met een ongemakkelijke grens van het toelaatbare.

Zwarte humor, gemengde reacties

Wat het allemaal nog veel opvallender maakt: alle voorbeelden komen van de officiële sociale media-accounts van de Paralympische Spelen. Wie niet vertrouwd is met de inhoud van @paralympics, kijkt dan even verbaasd op. Is het profiel misschien gehackt? Of mag er een content creator straks zijn C4 ophalen? Allerminst. Het is immers een bewuste strategie van de Paralympische Spelen om - naast 'serieuze' informatieve en heroïsche video's - de atleten op te voeren in filmpjes met een (zwarte) humoristische twist, gekoppeld aan de digitale trends van het moment.

Een aanpak die zijn effect niet mist. Integendeel. Het TikTok-account van de Paralympics telt 4,5 miljoen volgers - toch bijzonder straf voor een niche in de sportwereld. Sommige virale video's halen met gemak tientallen miljoenen views en overtreffen olympische tegenhangers.

Een blik op de reacties bij de filmpjes leert evenwel dat de content gemengde gevoelens oproept bij het doelpubliek. Een (meren)deel omschrijft het account als "brutaal", "respectloos" en "pesterig". Anderen vinden het dan weer "grensverleggend", "hilarisch" en "taboedoorbrekend".

Die verdeeldheid heerst er ook onder de atleten die figureren in de video's.

De Australische G-wielrenner Darren Hicks, protagonist in het 'Left! Left! Left!'-filmpje, vertelde eerder dat hij er geen problemen mee heeft. "Ik heb niet het gevoel dat ze me uitlachen", klonk het tegenover NBC News. "Ze gebruiken een liedje met het woord 'links' en ik trap toevallig met mijn linkerbeen." Ook de Britse tafeltennisser Jack Hunter-Spivey juicht de aanpak toe: "Want het is een geweldige manier om aandacht te creëren rond de Paralympische Spelen. Bovendien toont het aan dat wij met humor om kunnen. Als ik uit mijn rolstoel val bij vrienden, zouden we daar ook om lachen." Zesvoudig olympische kampioen Brad Snyder, de blinde triatleet uit het piano-filmpje, deelde zijn virale video zelfs op de eigen sociale media: "Ik ben blij dat het IPC iets doet dat innovatief is en een breed publiek met jongeren bereikt", zei hij bij CNN. "Al besef ik dat het soms een moeilijke evenwichtsoefening is tussen respect tonen en humor gebruiken."

Ik ben blij dat het format veel views haalt en mensen zo laat kennismaken met onze sporten, maar tegen welke prijs? Zuid-Afrikaanse G-roeister

Andere atleten plaatsen meer kritische kanttekeningen. Bij de BBC deed de Engelse G-voetballer Sean Jackson vorig jaar zijn beklag over het feit dat het account maar zelden focust op positieve prestaties. "Ze kiezen ervoor om de atleten uit te lachen en gebruiken hun sport om mensen te entertainen op humoristisch vlak", begon Jackson zijn betoog. "Als ik naar het account kijk, heb ik misschien één of twee video's gezien van sporters die iets succesvols doen. De anderen worden bespot omdat ze vallen of om hoe ze lopen." Een Zuid-Afrikaanse G-roeister gaf eveneens toe dat ze geregeld haar bedenkingen heeft. "Sommige video's zijn leuk, maar van andere keert mijn maag om. Ik ben blij dat het format veel views haalt en mensen zo laat kennismaken met onze sporten, maar tegen welke prijs?"

Een blik op de tijdslijn van het paralympische TikTok-account.

TikTok Tony

De komende tijd zal de controverse ongetwijfeld pieken nu de Paralympische Spelen starten - en weer een goudmijn aan beeldmateriaal opleveren. Bij het Paralympisch Comité zijn ze alvast niet van plan om hun renderende aanpak op sociale media om te gooien. Craig Spence, de merk- en communicatiechef van het IPC, verdedigt de ingeslagen weg.

"We beseften dat onze content heel erg gedurfd moest zijn om engagement te genereren", vertelde hij eerder tegenover de media. "Nu heb je veel mensen die niet weten of ze ermee moeten lachen. En als ze dat wel doen, vrezen dat ze naar de hel gaan. Ach, onze posts zijn misschien op het randje, maar ik denk dat we de balans juist zit."

We zijn de Paralympische Spelen. Het is toch niet normaal dat wij op dit moment het meest populaire sportaccount ter wereld hebben? Craig Spence, merk- en communicatiechef van het IPC