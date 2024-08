Ontstaan in oorlog en belletjes in ballen: 10 dingen die u nog niet wist over Paralympische Spelen

za 24 augustus 2024 08:05

Nu de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zijn, is het volgende week tijd voor de Paralympische Spelen. Wist je trouwens dat "para" "naast" betekent in het Grieks? Deze 10 dingen wist je nog niet over de Paralympische Spelen.

Ontstaan na oorlog

1. Wist je dat het idee achter de Paralympische Spelen in 1948 ontstond in een militair ziekenhuis in het noorden van Londen? Neuroloog Sir Ludwig Guttmann zocht een manier om het herstel van zijn dwarslaesiepatiënten, allemaal veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, te versnellen en kwam op het idee om een reeks sportwedstrijden te organiseren die tegelijk met de Olympische Spelen in Londen zouden worden gehouden.

De eerste officiële editie van de Paralympische Spelen werd in 1960 gehouden in Rome en stond bekend als "The Stoke Mandeville Games", naar de naam van het ziekenhuis.

Uit het Grieks

2. Wist je dat "para" in Paralympisch uit het Grieks komt en "naast" betekent? Het idee schuilt erachter dat de Paralympische Spelen naast de Olympische Spelen bestaan.

De Paralympische Spelen gaan door van 28 augustus tot 8 september.

Exclusief paralympisch

3. Wist je dat er 2 sporten zijn die enkel op de Paralympische Spelen bestaan? Boccia - een sport vergelijkbaar met petanque - en goalbal - een balsport waarbij mensen met een visuele beperking een rinkelbal in het doel van de tegenstander moeten gooien - worden enkel op de Spelen beoefend.

Francis Rombouts is de enige Belg in boccia.

Dubbel goud

4. Wist je dat begeleiders (in G-atletiek en G-triatlon) en piloten (op de fiets in G-wielrennen en G-triatlon) sinds de Paralympische Spelen van 2012 in Londen ook een medaille krijgen?

Mónica Rodríguez Saavedra liep in Tokio het wereldrecord op de 1.500 meter. Zowel zij als haar begeleider wonnen een gouden medaille.

Inclusief paralympisch

5. Wist je dat er maar 3 sporten zijn voor atleten met een verstandelijke beperking? Die atleten kunnen terecht in G-atletiek, G-zwemmen en G-tafeltennis.

Florian Van Acker won goud in Rio en brons in Tokio. In Parijs is hij er opnieuw bij.

3,05 meter

6. Wist je dat de ring bij het rolstoelbasketbal even hoog staat als bij het olympische basketbal? Met 3,05 meter is er geen verschil en kunnen de Paralympiërs dus best over een handje vaardigheid beschikken.

In Tokio werden de Amerikanen paralympisch kampioen.

Extra bots

7. Wist je dat de bal in het rolstoeltennis 2 keer mag botsen? Een 2e stuit is altijd toegestaan, zelfs als de bal uit is als hij voor de 2e keer landt. Rolstoeltennissers mogen er ook voor kiezen om na 1 stuit al de bal te spelen als hen dat beter uitkomt.

Joachim Gérard is een vaste waarde in het Belgische rolstoeltennis.

Belletjesbal

8. Wist je dat de ballen in het blindenvoetbal of in het goalbal gevuld zijn met belletjes? Daardoor maken ze geluid en kunnen de atleten de bal lokaliseren.

Bij goalbal gooien mensen met een visuele beperking een rinkelbal in het doel van de tegenstander.

Atleet eerst

9. Wist je dat atleten in G-atletiek altijd vóór hun begeleider over de finish moeten komen? En niet andersom.

Atleten met een visuele beperking worden tijdens loopnummers ondersteund door een begeleider.

Met de voeten

10. Wist je dat atleten die hun armen niet kunnen gebruiken, met hun voeten mogen boogschieten?