Jouw gids voor de Paralympische Spelen: mis geen seconde van het sluitstuk van de sportzomer

do 22 augustus 2024 14:00

Van woensdag 28 augustus tot en met zondag 8 september vindt het slot van de ongeziene sportzomer plaats met de Paralympische Spelen in Parijs. Ontdek alles wat je moet weten over de XVIIe Paralympische Spelen in onze gids.

Zo ging het vorige keer: 15 Belgische medailles

Op de Paralympische Spelen in Tokio in 2021 deden de Belgen het nog beter dan in Rio (2016). Onze paralympische atleten veroverden 15 medailles: 4 keer goud, 3 keer zilver en 8 keer brons.



Michèle George won 2 gouden exemplaren in de dressuur. Laurens Devos was eveneens goed voor goud in het tafeltennis, waar Florian Van Acker in een andere categorie brons veroverde.



Laurens Devos.

Peter Genyn verzamelde goud en zilver op de 100 meter en 200 meter sprint, ondanks een saboteur die de rolstoel van Genyn probeerde te vernielen. Roger Habsch veroverde in beide disciplines een bronzen medaille. Op de weg won Tim Celen zilver en brons in de wegrit en de tijdrit. Ook Ewoud Vromant veroverde zilver op de wegrit in de C2-categorie. Handbiker Maxime Hordies werd derde in de tijdrit in de H1-klasse.

Peter Genyn.

Op de piste kaapten Griet Hoet en Anneleen Monsieur brons weg op de 1 kilometer. Manon Claeys was, tot slot, 2 keer goed voor brons in zowel de individuele test als de freestyle in de dressuur.

Belgische medailles in Tokio atleet sport 🥇 Michèle George dressuur: individuele test - graad V 🥇 Michèle George dressuur: freestyle - graad V 🥇 Laurens Devos tafeltennis: TT9-categorie 🥇 Peter Genyn atletiek: 100 meter 🥈 Peter Genyn atletiek: 200 meter 🥈 Ewoud Vromant wielrennen: tijdrit C2-categorie 🥈 Tim Celen wielrennen: wegrit T2-categorie 🥉 Tim Celen wielrennen: tijdirt T2-categorie 🥉 Roger Habsch atletiek: 100 meter 🥉 Roger Habsch atletiek: 200 meter 🥉 Manon Claeys dressuur: individuele test - graad IV 🥉 Manon Claeys dressuur: freestyle - graad IV 🥉 Griet Hoet en Anneleen Monsieur baanwielrennen: 1 kilometer tijdrit 🥉 Florian Van Acker tafeltennis: TT11-categorie 🥉 Maxime Hordies wielrennen: tijdrit H1-categorie

Parijs 2024: 28 augustus - 8 september

Op 28 augustus gaan de Paralympische Spelen van start met de openingsceremonie op de Place de la Concorde.



Op 29 augustus beginnen de zwemcompetitie en de tafeltenniscompetitie. Een dag later zijn onder anderen de atleten en de tennissers aan zet.



De wielrenners komen pas op 4 september voor de eerste keer in actie, net als de paralympiërs in de dressuur.



Op zondag 8 september sluiten de Paralympische Spelen af met de marathon in de voormiddag en de slotceremonie 's avonds.

Team Belgium

Er zullen 29 Belgen deelnemen aan de Paralympische Spelen in Parijs. Dat zijn er 2 minder dan in Tokio. Toch denkt delegatieleider Olek Kazimirowski dat de Belgen meer medailles kunnen veroveren dan in Tokio. Dat is voor hem evenwel niet het grote doel.



"Medailles zijn belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Ik zal tevreden zijn wanneer alle atleten het beste van zichzelf hebben kunnen geven", stelt de delegatieleider.

Live op Sporza

Bij Sporza zit je op de eerste rij om de Belgische atleten en andere toppers aan het werk te zien in Parijs. Sporza brengt dagelijks een tv-uitzending en een livestream met de meest waardevolle momenten, met focus op de Belgische atleten en de finales van de grote paralympische sporten. ​Via een liveblog op de website ben je mee met alle actie. De openingsceremonie ​ (met commentaar van Inge Van Meensel) en de slotceremonie (met commentaar van Geert Heremans) worden rechtstreeks uitgezonden. Sporza stuurt ook voor het eerst een commentator naar de Paralympische Spelen. Geert Heremans zal de atletiekcompetities volgen. Pieter Van Walleghem geeft commentaar bij het baanwielrennen vanuit Brussel. Verder worden alvast zwemmen, tafeltennis, wielrennen op de weg en paardrijden uitgezonden met Sporza-commentaar. Ruben Van Gucht is de vaste reporter op de Paralympische Spelen. Omstreeks 22 uur presenteert hij vanaf 29 augustus - ook vanuit het Lotto Paralympic Belgium House - het dagelijkse magazine Een dag in Parijs op VRT 1 en VRT MAX. Content creator Mercedes Vandenbroucke zal tijdens de Spelen elke dag online content maken met de atleten uit Parijs. Graag tot woensdag 28 augustus voor de openingsceremonie!