Deze vrouwen kunnen Lotte Kopecky van goud houden in het omnium: van ervaren Amerikaanse tot jonge Nederlandse

De medailleteller van België staat op 10, maar er kan nog wat eremetaal bijkomen. Daar zou Lotte Kopecky voor kunnen zorgen in het omnium, een vierkamp op de piste met een scratch, temporace, afvalling en puntenkoers. Titelverdedigster Jennifer Valente is een van de belangrijkste concurrenten, maar Kopecky zal ook moeten kijken naar rensters uit Italië, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Australië en Denemarken.

Het palmares van Jennifer Valente is indrukwekkend met ondertussen 4 olympische medailles en 7 wereldtitels. De 29-jarige Amerikaanse lijkt beter te zijn dan ooit.

Zowel in 2022 als in 2023 werd ze wereldkampioene in het omnium. Op deze Zomerspelen heeft ze trouwens al olympisch goud, in de ploegenachtervolging.

Valente is vrij uniek, want in tegenstelling tot de de andere favorieten rijdt ze niet voor een grote ploeg op de weg. Al zit Neah Evans in hetzelfde schuitje.

De Britse scoorde voorlopig wel nog niet op het omnium. Haar medailles op EK's en WK's pakte ze vooral in de afvalkoers en de koppelkoers. Het vertrouwen zal wel groot zijn bij Evans, die vrijdag nog olympisch zilver pakte in de ploegkoers.