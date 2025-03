De sterren voor GP Samyn bij de vrouwen: Nederlandse spurtbommen of wereldkampioene op de piste?

di 4 maart 2025 06:48

De GP Samyn zal vandaag niet opnieuw in het mandje van Vittoria Guazzini belanden. De winnares van vorig jaar is er niet bij, dus schuift alle aandacht naar twee Nederlandse spurtbommen: Lorena Wiebes en Charlotte Kool. Of kan iemand de finale ontregelen met een uitval? Aan mooie namen om dat te proberen is er alvast geen gebrek.

Vittoria Guazini zette de Samyn des Dames vorig jaar naar haar hand vanuit een klein groepje. In deze editie zijn er twee kleppers die dat scenario liever vermijden. Europees kampioene Lorena Wiebes is de koningin van de sprint. Haar SD Worx-Protime zet - bij afwezigheid van Lotte Kopecky - alle ballen op de Nederlandse, die al 3 keer mocht vieren in de UAE Tour en 5e werd in de veelbesproken Omloop van afgelopen weekend. In hun droom van een spurt mogen ze rekenen op steun van Picnic PostNL, want ook Charlotte Kool heeft een aartsgevaarlijk eindschot.

De twee snelheidsduivels kunnen in de finale weerstand verwachten van een wereldkampioene. Ally Wollaston greep dubbel goud op het piste-WK, maar kan ook op de weg keihard toeslaan. De Nieuw-Zeelandse won anderhalve week terug nog de Clasica de Almeria. Zij krijgt Sofie van Rooijen en Letizia Paternoster naast zich in dit favorietenlijstje. Die eerste is afwerker van dienst voor UAE, Paternoster heeft dan weer niet al te beste herinneringen aan UAE. Ze kwam er ten val en kon dit seizoen haar kans nog niet echt gaan. Schiet ze vandaag wel raak?