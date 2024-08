Lotte Kopecky leeft ontspannen toe naar omnium: "Mijn olympische campagne is geslaagd, nu schepje erbij doen"

Na haar bronzen medaille in de wegrit heeft Lotte Kopecky vertrouwen getankt voor haar passage op de piste. Zondag rijdt ze haar enige wedstrijd in het baanwielrennen: het omnium. De voorbije jaren zat het niet altijd mee voor haar op dat nummer. "Fysiek heb ik wel de kwaliteiten om dat goed af te werken, maar er zijn veel andere factoren", vertelde Kopecky na een van haar eerste pistetrainingen.

Een dag na de bronzen wegrit was Lotte Kopecky al terug te vinden op de piste. "We doen het rustig aan. Het is weer gewoon worden aan een andere positie. Normaal gezien gaat die omschakeling vlot. Daar ben ik niet bang voor."

Meteen knallen in het openingsnummer, de scratch? "Ja, ik hoop om die goed door te komen. Als ik prima kan starten, is veel mogelijk."

Lotte Kopecky probeert de druk wat af te houden. Haar grote concurrente Katie Archibald is er niet bij door een gebroken arm, maar dat kan ook een nadeel worden.

"Ik ben er niet van overtuigd dat het de koers makkelijker maakt. Volgens mij ben ik een van de favorieten, maar niet de topfavoriete. Dat kan ook wel in mijn voordeel spelen."

Het wordt pittig zondag, want de 4 onderdelen worden afgehaspeld in een dikke drie uur. "Daar ben ik heel blij mee. Die formule is me altijd goed meegevallen."

"Ik fiets er normaal goed tussendoor. Anderen die iets meer sprinters of pistiers zijn, hebben het er wat moeilijker mee."

Wat het resultaat ook wordt, de trip naar Parijs is geslaagd. "Maar dat wil niet zeggen dat ik er geen schepje bovenop wil doen. Als de kans zich voordoet, dan maakt het me wel rustiger dan dat het nu nog moest gebeuren."