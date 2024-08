Lotte Kopecky stelt zich tevreden met "gewonnen brons": "Heel blij dat ik niet weer vierde word"

Geen dubbel Belgisch goud op de wegritten op de Olympische Spelen in Parijs. Topfavoriete Lotte Kopecky moest zich tevreden stellen met brons na een prangende slotfase en millimetersprintje. "Ze dwongen me de kop op en ik dacht: sebiet word ik hier nog geflikt"."

Het werd nog een prangend sprintje met z'n drieën voor twee medailles. "Ze dwongen me de kop op en ik dacht: "sebiet word ik hier nog geflikt." Maar het was net genoeg."

"Ik ben heel blij dat ik geen vierde word, zoals 3 jaar geleden. Dat was de meest verschrikkelijke plaats om te eindigen. Ik heb dus wel het gevoel dat ik brons gewonnen heb", is Kopecky toch tevreden.

Lotte Kopecky zorgde voor de vijfde Belgische medaille in Parijs. Niet de verhoopte gouden, wel een bronzen plak. "Op zich ben ik daar wel blij mee. Natuurlijk koers je om te winnen en wil je het hoogst haalbare, maar op de Spelen is dat toch net iets anders."

"Toen Vos en Vas wegreden uit dat groepje, had ik meteen het gevoel dat het voorbij was. Iedereen begon naar elkaar te kijken en je weet dat als je vol gaat in de achtervolging, je op de laatste keer Montmartre te kort zal komen."

De achtervolging van Kopecky tot bij het elitegroepje dat zich afgescheiden had na een valpartij kostte ongetwijfeld krachten. "Die cartouche moest ik verschieten, anders kwam ik nooit meer in koers."

Het was aan Vos om de kastanjes uit het vuur te halen. Ik weet ook dat ze op papier de snelste is.

De sterke Amerikaanse muisde er meteen vandoor bij de samensmelting. "Je weet dat dat zal gebeuren met Faulkner. Maar dan weet ik ook dat Vos de snelste is op papier en dat het aan haar is om de kastanjes uit het vuur te halen."

"Ik weet ook niet of ik in staat was geweest om te reageren. Eens Faulkner weg was, ging de switch bij mij meteen naar de medailles."

Ook na de podiumceremonie blikte Kopeky nog eens terug op haar bronzen koers. "Ik heb er hard voor moeten werken, het was een heel moeilijke wedstrijd. Je probeert zo rustig mogelijk te blijven en dat is me best goed gelukt."

"Na de tijdrit speelde er een enorm wat-als-gevoel in mijn hoofd. Ik dacht even dat ik mijn medaille al gemist had. Nu hoop ik op de baan iets meer risico's te kunnen nemen voor goud of zilver met dit brons al op zak."



Volgende week volgt die nieuwe medaillekans van Kopecky, in het omnium op de piste op zondag.