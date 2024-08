Bondscoach Sven Vanthourenthout zag een parcours met weinig verrassingen: "Zonder verkeer merk je wel dingen op"

En over dat parcours zijn de Belgen enthousiast. "Voor hen zijn er geen addertjes onder het gras. Ze wisten wat op hen zou afkomen."

"Zonder verkeer is het wel nog anders. Je kan bochten op een andere manier aansnijden en je merkt dingen op."

"We hebben niet echt iets bijgeleerd", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout, die meefietste met zijn renners. "Er waren geen grote verrassingen."

De training stond in de namiddag ingepland. 's Ochtends hadden de renners tijd om zich te ontspannen. Zo werd kersvers olympisch kampioen tijdrijden Evenepoel gespot tijdens een match van de Red Lions.

"Ze waren in de voormiddag vrij. De ene is naar de kapper geweest, de andere naar het hockey. De afspraak was om om 12 uur klaar te staan."

In tegenstelling tot richting de tijdrit slapen de wegrenners nu wel in het olympisch dorp. "Ze wilden de beleving van het dorp meemaken. Het is de manier waarop je ermee omgaat die bepaalt hoeveel krachten dat kost."

En over harde matrassen moeten de Belgische renners zich geen zorgen maken. "Ze slapen op hun eigen matras", deelt een goedgezinde Vanthourenhout.