VIDEO - Belgische selectie verkent parcours van olympische wegrit en lokale lus in hartje Parijs

Terwijl Remco Evenepoel genoot van een hockeywedstrijd van de Red Lions, werkten zijn ploegmaats zich vanochtend in het zweet. Wout van Aert, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot verkenden samen met de bondscoach de heuvelzone die nog voor de lokale ronde in Parijs ligt. In de vooravond verkenden alle Belgen met hun collega's de lus in de Franse hoofdstad.