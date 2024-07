Matteo Jorgenson duwt Belgen in favorietenrol voor olympische wegrit: "Bijna gênant als ze niet winnen"

Het Belgische kwartet boezemt de concurrentie veel angst in voor de olympische wegrit. "Zelfs als het plan-Evenepoel niet lukt, hebben ze nog andere kaarten om mee te spelen", zegt de Amerikaan Matteo Jorgenson, die ook Jasper Stuyven naar voren schuift.

"Mathieu van der Poel topfavoriet? Denk je dat echt?"



Matteo Jorgenson heeft zijn bedenkingen wanneer hij in de podcast CyclingMole de stelling krijgt dat Van der Poel de grootste kanshebber is voor olympisch goud in de wegrit van zaterdag.

"In de voorbije Tour probeerde Van der Poel net als vorig jaar meerdere keren mee te glippen in de vlucht van de dag. Maar hoe vaak was hij uiteindelijk mee?"

Nochtans vloog Van der Poel 2 weken na zijn matige Tour-optreden naar de wereldtitel in Glasgow.

"Het is indrukwekkend dat je zoveel kan verbeteren in enkele weken tijd", zegt Jorgenson daarover, die een andere topfavoriet heeft: "Remco Evenepoel."

"Volgens mij zal de winnaar zaterdag binnenkomen na een solo. In zijn positie heeft Evenepoel de luxe dat hij zonder aarzeling kan demarreren. Want achter zijn rug zullen zijn ploegmakkers reageren op alles wat beweegt."