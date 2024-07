Wat kan Matthias Casse weer dat procentje extra geven? "Tactisch is hij heel goed, maar uitbuiten is moeilijk"

wo 31 juli 2024 06:53

Het was gisteren niet de dag van Matthias Casse. De Belgische judoka mikte op goud, maar strandde op plek 5. Cocommentator Dirk Van Tichtelt stelt zich nog altijd vragen bij de waza-ari in de kwartfinale tegen Takanori Nagase. "Als je er zo hard voor werkt, dan komt het harder aan als je op een dubieuze manier verliest", zegt hij in Sporza Daily.

De emoties liepen hoog op bij Dirk Van Tichelt toen hij zijn poulain (dubieus) zag verliezen. Nu de storm is gaan liggen, blijft hij bij zijn mening over Matthias Casse. "Je ziet duidelijk dat Matthias uit de aanval draait en niet in een hoek van 90 graden op de mat komt met zijn schouders. Ik snap het nog altijd niet goed." Van Tichelt ziet wel een mogelijke verklaring. "Het is frame per frame dat de scheidsrechterscommissie dat bekijkt. Als de kimono los zit, dan kan het zijn dat die eerder op de grond is." "Na het bronzen gevecht kon hij meer leven met de nederlaag", zag Van Tichelt. "Op hetzelfde moment zetten ze de beweging in en de Zuid-Koreaan controleert het beter. Het gebeurt dat je zo wordt gepakt."

We hebben ervoor gezorgd dat hij tiptop aan de start zou komen. Dirk Van Tichelt

Sinds het brons in Tokio had Casse één doel: de Spelen in Parijs. "Hij heeft er echt voor geleefd. Een aantal weken later was hij terug aan het trainen.", herinnert Van Tichelt zich. "We hebben ervoor gezorgd dat hij tiptop aan de start zou komen. Dan komt het nog harder aan dat het op een dubieuze manier gebeurd is dan door een goede move van de tegenstander." Van Tichelt zag Casse daarna op automatisch piloot zich knokken naar een kamp om brons. "Dat was eerder van moeten. Daarna kwam hij beter voor de dag, maar hij verliest dan. Het heeft niet mogen zijn."

Takanori Nagase doorprikte de gouden droom van Matthias Casse.

Focus op 2028?

Zelf mocht Van Tichelt drie keer de Belgische eer verdedigen. Hij weet dus hoe groot die drang is naar goud. "Olympisch goud gaat boven alles. Om de vier jaar krijg je een kans. In judo kan één foutje je dag verpesten. Daarna moet je terug vier jaar wachten. Dat maakt het zo bijzonder." Kan er iets beter in de aanpak van Casse? "Misschien moet hij een klein beetje meer focussen op scoring. Nagase bijvoorbeeld kan met twee bewegingen heel gevaarlijk zijn. Dat heeft Matthias minder." "Tactisch is hij heel goed, maar iets uitbuiten is soms moeilijk. Misschien moet hij daar iets meer aan werken, al is dat maar een snelle analyse", duidt Van Tichelt.

Nu de batterijen opladen, hij moet het plezier vinden in trainen en afzien. Dirk Van Tichelt