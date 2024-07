Geen derde medaille voor ons land: judoka Matthias Casse verliest de kamp om het brons

Geen medaille voor judoka Matthias Casse. Onze landgenoot werd verwezen naar de herkansingen en mocht daar nog kampen om het brons, maar verloor zijn kamp tegen de Zuid-Koreaan Lee. De nummer 1 van de wereld druipt teleurgesteld af in Parijs, zonder eremetaal.

En ook daar kwam het tot een golden score in een evenwichtige tweestrijd tegen de Zuid-Koreaan Lee. Zijn beenveeg en waza-ari zorgden ervoor dat Casse zelfs geen troostprijs gegund was. Teleurgesteld moest hij afdruipen, zonder eremetaal.

Zijn herkansing tegen de Canadees Gauthier Drapeau wist Casse wel winnend af te sluiten in de golden score, waardoor hij om de bronzen medaille mocht kampen.

Als nummer 1 van de wereld en een van de favorieten voor goud zakte Matthias Casse met ambitie af naar de Olympische Spelen. In Parijs hoopte onze landgenoot het olympische gaatje op zijn indrukwekkende palmares te vullen. Maar net als in Tokio 3 jaar geleden veroordeelde de Japanner Nagase hem tot de strijd om het brons.

De Japanner Nagase werkt Casse tegen de grond: waza-ari en game over voor goud.

In Tokio waren de halve finales het eindstation voor Matthias Casse in de strijd om goud, nu was die droom een ronde eerder al doorgeprikt.

Opnieuw was het Takanori Nagase, de regerende olympische kampioen, die hem uit de race sloeg. Al was onze cocommentator Dirk Van Tichelt het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter om de waza-ari in de golden score te tellen.

Zijn voorgaande kampen in de eerste en tweede ronde had Casse winnend afgesloten met een dubbele ippon: eerst tegen de relatief onbekende Afghaanse vluchteling Arab en daarna in de golden score tegen de Hongaar Ungvari.

Nagase, de Japanse nemesis van Casse, verlengde zijn olympische titel. Na in de kwartfinale onze landgenoot gewipt te hebben, waren zijn volgende slachtoffers de Italiaan Esposito in de halve finale en de Georgiër Grigalashvili in de finale.