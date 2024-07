Jean-Marie Dedecker emotioneel nadat hij Matthias Casse "in de hel" zag belanden: "Ik heb er zó mee te doen"

Tranen in Parijs, maar ook in Middelkerke. Heel wat ex-judoka's keken op het Olympic Festival samen naar de kampen van Matthias Casse, die onverwacht naast de medailles greep. Voormalig bondscoach Jean-Marie Dedecker: "Hier leef je 20 jaar naartoe... Ik heb er zó mee te doen."

Veel zweethandjes in Middelkerke - en dat lag heus niet aan de warme zomerdag. Honderden fans en heel wat ex-judoka's keken op het Olympic Festival in spanning naar de kampen van Matthias Casse.



Een eerste keer viel de teleurstelling over de mensenmassa nadat de Belg onderuit was gegaan in de kwartfinale, na de verloren kamp om brons volgde een tweede domper.

Ex-judoka Jean-Marie Dedecker werd zelfs emotioneel toen hij Casse terneergeslagen zag afdruipen zonder medaille.

"Een vierde plaats is vergeten in de geschiedenis", besefte de burgemeester van Middelkerke. "De wereld valt op het hoofd van die jongen. Je komt om de hemel te beklimmen, maar eindigt in de hel."

"Je moet die jongen nu een tijdje met gerust laten en hem weer op zichzelf laten komen. Want dat is zó moeilijk. In het judo leef je 20 jaar naar zo'n moment toe - het is echt een levenswijze. Ik heb er zó mee te doen."