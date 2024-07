Aangeslagen Matthias Casse blijft gedesillusioneerd achter: "Weet niet goed wat ik hier sta te doen"

Geen nieuwe bronzen medaille voor Matthias Casse op de Olympische Spelen. In de golden score verloor hij door een beenveeg van de Zuid-Koreaan Lee. En zo eindigt zijn toernooi met een sisser. Casse was naar Parijs afgezakt voor een gouden medaille, maar moet dus met lege handen naar huis. Zijn teleurstelling was nog niet verwerkt toen hij onmiddellijk na zijn kamp door de interviewzone liep. "Ik heb nu nog niets te zeggen, ik kom straks terug", vertelde Casse.

Na een paar minuten verscheen Casse dan toch voor de camera's. "Hiervoor ben ik niet naar Parijs gekomen. Mijn kamp verliep nochtans goed, ik stond links en wilde een aanval inzetten. Maar net op dat moment veegt hij en ik val en dan is het afgelopen."



Na het verlies tegen Nagase moest Casse de knop omdraaien om voor brons te gaan, en niet voor het goud waarvoor hij naar Parijs kwam. "Het was nog moeilijker dan in Tokio, mijn herkansing was ook niet goed. Maar deze kamp deed ik wat ik moest doen, alleen was het niet genoeg."



Casse kwam ook nog eens terug op de waza-ari tegen Nagase. "Normaal gezien kijk ik niet terug naar een kamp, omdat je dan nog langer met dat verlies in je hoofd zit. Nu heb ik dat wel gedaan. Langs de ene kant kan je de waza-ari geven, maar vanuit een ander camerastandpunt dan weer niet."



Het werd dus een 5e plaats voor Casse. "Het gaat lang duren voor ik hier vrede mee kan nemen. Ik heb niet veel te zeggen, eigenlijk. Een verklaring heb ik er momenteel niet voor. Ik was fysiek beter dan in Tokio, maar mentaal misschien een beetje minder. Dat moet ik nog uitzoeken."



"Ik heb net gevochten, ik weet niet goed wat ik hier sta te doen nu", besloot een zichtbaar aangeslagen Casse.