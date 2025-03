"Ik vroeg of hij elke koers bij mij kon zijn": Mattias Skjelmose en Otto Vergaerde, het onafscheidelijke duo bij Lidl-Trek?

Bij Lidl-Trek schuiven ze in de Ardennenklassiekers en in het Tourgebergte andermaal Mattias Skjelmose als kopman naar voren. De jonge Deen rekent daarvoor op een Belg als zijn vaste bodyguard. Otto Vergaerde, tot vorig jaar een pion in de Vlaamse voorjaarsploeg, zal dit seizoen het programma én de stages van Skjelmose kopiëren. "Dat hij mij er zo graag bij wil, is plezant."

"Mijn persoonlijke taak is om Skjelmose te beschermen. Het is een beetje vanzelf gegroeid om zo veel samen te rijden", opent Otto Vergaerde.

"Zo zal ik een totaal ander programma rijden dit jaar. Het zal meer bergop rijden worden door volledig dat van Skjelmose te volgen, net als zijn stages."

Vergaerde lijkt een beetje de bodyguard voor zijn Deense ploegmaat bij Lidl-Trek. "Ik deed het al in andere koersen voor andere renners. De taak is dezelfde, alleen is het voor iemand anders."

"We hebben een goede klik, al van toen ik bij de ploeg kwam." Dat was in 2022, na eerst enkele jaren Alpecin-Fenix. "In het begin had Skjelmose wat minder invloed op zijn eisen, nu mag hij al wat meer vragen. Dat hij mij er zo graag bij wil, is plezant."