Onze man in het stadion vindt beslissing tegen Casse terecht: "Al had ik het graag anders gezien"

di 30 juli 2024 15:20

De gouden droom van Mathias Casse is doorprikt. In de golden score kreeg hij een waza-ari tegen, al zorgde die beslissing voor de nodige beroering. Cocommentator Dirk Van Tichelt vond het geen waza-ari. Onze reporter Bavo zat in het stadion en zag het anders: "Er zijn al voor minder duidelijke gevallen waza-ari gegeven."

Geen gouden medaille voor Matthias Casse. In de kwartfinale verloor hij van de Japanner Nagase waardoor hij nog maximaal een bronzen medaille kan halen via de herkansingen.



Onze reporter Bavo zat in het publiek tijdens de kamp van Casse. Ook hij twijfelde eerst aan de beslissing. "Maar een internationale scheidsrechter toonde me een foto waarop te zien was dat hij loodrecht op de mat terechtkwam."



"Ik had het ook liever anders gezien, maar er zijn zelfs al voor minder duidelijke gevallen waza-ari gegeven. Moest het omgekeerd geweest zijn, dan zouden we waarschijnlijk geroepen hebben dat dit een waza-ari was. Dat heb je altijd in het judo waar er interpretatie bij de beslissingen komt kijken."



Lastige klus voor brons

In de herkansingen wacht de Canadees Gauthier Drapeau. "Ik had het erover met Jorre Verstraeten en die zei me dat hij een betere tegenstander was voor Casse dan de Italiaan Esposito. Maar voor brons zal hij wel voor een lastige klus komen te staan."



"Dan wacht ofwel Grigalashvili of Lee en zij worden eigenlijk als topfavoriet gezien, al lijkt het ons hier alsof Grigalashvili niet echt super bezig is."

Geweldige sfeer